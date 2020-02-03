В Твери скончался водитель автомобиля, влетевшего в толпу людей

В больнице Твери скончался водитель одного из автомобилей, влетевших в пешеходов на тротуаре.

По уточненным данным, в ДТП с участием двух иномарок пострадали шесть человек: пять пешеходов и водитель одного из автомобилей.

Напомним, авария произошла 3 февраля в Твери на пересечении Волоколамского проспекта и проспекта Победы. Предварительно установлено, что автомобиль Kia, двигавшийся по проспекту Победы, столкнулся с автомобилем Volkswagen, поворачивавшим налево, на Волоколамский проспект.

- После столкновения в неуправляемом движении автомобили выехали на тротуар, где совершили наезд на пять пешеходов, которые готовились перейти проезжую часть дороги, - сообщили в УГИБДД по Тверской области.

Официальный представитель Тверского УМВД Мария Шабанова сообщила, что водитель автомобиля Volkswagen от полученных травм скончался в больнице. Пять пешеходов доставлены в медучреждение с травмами различной степени тяжести.

Мария Шабанова уточнила, что по факту ДТП специализированный отдел следственного управления УМВД РФ по Тверской области возбудил уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).