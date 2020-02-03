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03.02.2020 05:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Аптеки Читы за неделю распродали трехгодичный запас масок

Текст: Дина Непомнящая

В связи с эпидемией гриппа и ОРВИ, а также распространением китайского коронавируса, в Забайкальском крае значительно повысился спрос на медицинские маски. В аптечных сетях Читы за последнюю неделю распродали трехгодичные запасы.

Об этом небывалом ажиотаже сообщили на совещании, которое совместно с Росздравнадзором провел руководитель администрации Читы Александр Сапожников. Там также было отмечено, что поступают сообщения о спекулянтах, которые скупают по несколько тысяч масок.

Фото: AP Photo/Chiang Ying-ying
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Как заявили в пресс-службе правительства края, совместно с аптечными сетями прорабатывается вопрос о дополнительной внеочередной закупке. Маски собираются приобрести в Иркутске и Хабаровске. При этом дефицита противовирусных лекарств в регионе пока не замечено.

Ранее в местных СМИ сообщалось, что цены на маски резко подскочили. Но эта информация не подтвердилась.

Специалисты напоминают, что, помимо масочного режима, необходимо помнить о других мерах профилактики. Чаще мыть руки, делать влажную уборку и проветривать помещения, избегать контакта с больными и стараться не посещать места массового скопления людей.

Напомним, что число инфицированных коронавирусом 2019-nCoV в Китае достигло 13,6 тысячи. Более 300 человек скончались. В Забайкалье выявлен один заболевший. Он находится в краевой инфекционной больнице.

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