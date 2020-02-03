Школы Хабаровского края и ЕАО эвакуировали из-за угроз

Школы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре эвакуировали из-за угроз, поступивших на электронные ящики учреждений. При этом в письмах говорится о распространения в зданиях нервно-паралитического газа, пишет РИА Новости.

В Комсомольске из-за сообщений о минировании детей и педагогов вывели из двух школ, а в Еврейской автономной области - из одной.

Напомним, в прошлом месяце социально-значимые учреждения Дальнего Востока уже эвакуировали из-за подобных угроз. Тогда людей выводили из школ, детских садов, больниц, театров, музеев, вузов и колледжей.