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03.02.2020 19:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре из СИЗО выпустили пластического хирурга Алену Верди

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В столице Кубани из СИЗО выпущена на свободу пластический хирург Алена Верди, которую правоохранители обвинили в оказании медицинской услуги, не отвечающей требованиями безопасности жизни и здоровья потребителю (часть 2 статья 238 УК РФ). Под стражей женщина провела около 10 месяцев. Об этом "РГ" сообщил адвокат фигурантки нашумевшего дела Давид Иадзе.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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- Следователи в ходе судебно-медицинских экспертиз не подтвердили версию о причинении тяжкого вреда здоровью пациенткам, из-за чего обвинение моей подзащитной переквалифицировано со второй на первую часть той же статьи 238 УК РФ. Верховный суд РФ согласился с доводами защиты и признал прекращение дела в отношении госпожи Верди законным, - уточнил Иадзе.

Кроме того, по его словам, следователи в ходе проверки образовательных документов не предъявили обвинение в поддельности диплома, выданного Верди Киевским медицинским государственным университетом.

Напомним, громкое дело в отношении пластического хирурга 36-летней гражданки Украины Антонины Горбуновой (она работала под псевдонимом Алена Верди) было возбуждено в апреле 2019 года. Женщину задержали в аэропорту Краснодара при попытке вылететь в Израиль.

Дело возбудили после заявления пострадавшей местной жительницы: 3 октября 2017 года она обратилась в частную клинику Краснодара - хотела откорректировать форму живота. В тот же день, как следовало из материалов дела, заключив договор с генеральным директором учреждения, врач провела ей операцию по абдоминопластике стоимостью 245 тысяч рублей. Однако через время вместо живота женщина "обнаружила у себя сплошной синяк, исполосованный огромными шрамами, а главное - не проходили сильные боли". Позже аналогичные заявления в СК подали больше десяти пациенток, рассказав, что врач нередко оперировала у себя на дому.

По месту жительства фигурантки уголовного дела следователи провели обыски, изъяв фрагменты медицинской техники, скальпели, а также медицинские препараты анестезирующего действия. Также в СК сообщали, что обвиняемая не смогла представить документы, подтверждающие наличия у нее медицинского образования.

В правоохранительных структурах региона подобный поворот в развитии этого дела пока никак не комментируют.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар

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