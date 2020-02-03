Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
03.02.2020 07:07
Рубрика: Авто

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива, уступая только Казахстану. Об этом свидетельствует рейтинг, составленный на основе данных статистики стран Европы о ценах на 95-й бензин по состоянию на конец 2019 - начало 2020 года.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Блогеры выяснили, каким бензином экономичнее заправляться

Наиболее дешевый бензин в Казахстане - в пересчете на российскую валюту цена литра 95-го здесь составляет 27,7 рубля. На втором месте Россия - 45,8 рубля за литр, пишет РИА Новости. Третье место занимает Беларусь, далее идет Украина. Самым дорогим бензин оказался в Нидерландах - 117,7 рубля за литр. Ситуация с рейтингом стран по ценам на дизельное топливо схожа: первое место у Казахстана (44,8 рубля за литр), далее Россия (48 рублей). Самое дорогое дизельное топливо в Швеции - 109 рублей за литр.

По доступности бензина, исходя из среднемесячного заработка населения, Россия заняла 17-е место, опередив многие государства Восточной Европы. Россияне могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты около 884 литров 95-го бензина. Возглавил рейтинг Люксембург (около 2,8 тысячи литров бензина), далее идет Норвегия (2,2 тысячи), в Австрии, Ирландии и Великобритании жители могут купить более 1,9 тысячи литров 95-го. Последнее место по доступности бензина для населения заняла Украина - 311 литров топлива.

Между тем, недолив топлива на АЗС будет караться практически так же строго, как продажа паленого бензина - штрафом в размере 1% от выручки владельца заправки от реализации топлива за предшествующий год. Это следует из статьи 24.14 проекта нового Кодекса РФ об административных правонарушениях, который Минюст на днях опубликовал для общественного обсуждения.

#бензин