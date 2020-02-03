Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива, уступая только Казахстану. Об этом свидетельствует рейтинг, составленный на основе данных статистики стран Европы о ценах на 95-й бензин по состоянию на конец 2019 - начало 2020 года.

Наиболее дешевый бензин в Казахстане - в пересчете на российскую валюту цена литра 95-го здесь составляет 27,7 рубля. На втором месте Россия - 45,8 рубля за литр, пишет РИА Новости. Третье место занимает Беларусь, далее идет Украина. Самым дорогим бензин оказался в Нидерландах - 117,7 рубля за литр. Ситуация с рейтингом стран по ценам на дизельное топливо схожа: первое место у Казахстана (44,8 рубля за литр), далее Россия (48 рублей). Самое дорогое дизельное топливо в Швеции - 109 рублей за литр.

По доступности бензина, исходя из среднемесячного заработка населения, Россия заняла 17-е место, опередив многие государства Восточной Европы. Россияне могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты около 884 литров 95-го бензина. Возглавил рейтинг Люксембург (около 2,8 тысячи литров бензина), далее идет Норвегия (2,2 тысячи), в Австрии, Ирландии и Великобритании жители могут купить более 1,9 тысячи литров 95-го. Последнее место по доступности бензина для населения заняла Украина - 311 литров топлива.

Между тем, недолив топлива на АЗС будет караться практически так же строго, как продажа паленого бензина - штрафом в размере 1% от выручки владельца заправки от реализации топлива за предшествующий год. Это следует из статьи 24.14 проекта нового Кодекса РФ об административных правонарушениях, который Минюст на днях опубликовал для общественного обсуждения.