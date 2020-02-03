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03.02.2020 14:01
Рубрика: Российский автопром

Российский электрокар Zetta показался на патентных изображениях

Текст: Константин Руссов
Фото: Роспатент Фото: Роспатент
Фото: Роспатент

В базе Федерального института промышленной собственности появились изображения электрокара Zetta, производство которого должно стартовать в первом квартале 2020 года.

На изображениях видны четыре подголовника. Напомним, серийная версия рассчитана на четверых пассажиров (включая водителя). Поэтому можно предположить, что когда-нибудь "электричка" из Тольятти появится в таком исполнении. По предварительной информации, в серию отправят другой вариант.

Фото: Роспатент

Электрокар создан на металлической раме из труб квадратного сечения, кузовные панели изготовлены из композита. В самой простой версии Zetta имеет привод на переднюю ось, мотор-колёса выдают до 15 кВт. Ёмкость батареи зависит от комплектации, в минималке заряда должно хватать на 120 км в реальных условиях.

Цена на автомобиль пока не объявлена. По разным данным, она может составить 450 000 - 540 000 рублей.

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