Российский электрокар Zetta показался на патентных изображениях

В базе Федерального института промышленной собственности появились изображения электрокара Zetta, производство которого должно стартовать в первом квартале 2020 года.

На изображениях видны четыре подголовника. Напомним, серийная версия рассчитана на четверых пассажиров (включая водителя). Поэтому можно предположить, что когда-нибудь "электричка" из Тольятти появится в таком исполнении. По предварительной информации, в серию отправят другой вариант.

Фото: Роспатент

Электрокар создан на металлической раме из труб квадратного сечения, кузовные панели изготовлены из композита. В самой простой версии Zetta имеет привод на переднюю ось, мотор-колёса выдают до 15 кВт. Ёмкость батареи зависит от комплектации, в минималке заряда должно хватать на 120 км в реальных условиях.

Цена на автомобиль пока не объявлена. По разным данным, она может составить 450 000 - 540 000 рублей.