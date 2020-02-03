Теракт в Лондоне совершил "доморощенный террорист"

Теракт, который произошел в восьми километрах от центра Лондона в тихом и спокойном районе Стритэм, совершил "доморощенный террорист" из числа представителей национальных меньшинств, среди которых местным спецслужбам становится все труднее вести агентурно-оперативную работу. Преступление было совершено с использованием ножа, что отражает тенденцию резкого увеличения в последние годы количества преступных деяний в британской столице, в ходе которых применялось этот тип холодного оружия. Кроме того, на теле преступника был прикреплен муляж поддельной бомбы.

Наконец, злоумышленник был недавно освобожден из тюрьмы после отбывания наказания за преступления, связанные с терроризмом. Более того, в момент совершения преступления он находился "под колпаком" - за ним следили. Только благодаря оперативному вмешательству полицейских удалось избежать большого количества жертв и пострадавших.

Заместитель помощника комиссара лондонской полиции Люси Д'Орси на пресс-конференции в воскресенье вечером сообщила, что полиция опознала нападавшего как 20-летнего Судеша Аммана. Он был осужден за публикацию видеороликов террористической направленности в интернете, и, по данным спецслужб, хранил в своем компьютере инструкции по изготовлению бомб и нападений с применением ножей.

"Подозреваемый был недавно освобожден из тюрьмы, где отбывал наказание за террористические преступления, связанные с исламистами", - сказала Д'Орси. Она признала тот факт, что офицеры Скотланд-Ярда следили за Амманом во время атаки в воскресенье, но им все же, по ее словам, не удалось предотвратить кровопролитие в коммерческом и жилом районе южного Лондона Стритэм, Амман напал на людей возле главной районной аптеки во время напряженного торгового дня.

Белл Реберио-Адди, член британского парламента от округа Стритэм, подтвердил информацию о том, что нападавший находился под наблюдением полиции "в течение некоторого времени". Видео с места преступления показывает, как трое полицейских под прикрытием, которые находились в машине без опознавательных знаков, быстро вышли из нее сразу после нападения на Стритхем-Хай-роуд, торговой улице в одноименном районе, и застрелили террориста. Полиция вмешалась на место происшествия и трижды открыла огонь, убив нападавшего, который, по словам свидетеля, опрошенного The Guardian, был вооружен мачете. Обе пострадавшие женщины и мужчина проходят курс лечения в больнице. Они находятся в стабильном состоянии. Их жизни ничего не угрожает.

Как уточняет The Associated Press, инцидент в Лондоне напомнил о нападении с применением этого типа холодного оружия, совершенном в ноябре другим рецидивистом на Лондонском мосту. Злоумышленник также отбывал тюремное заключение за преступление террористической направленности. У него на теле был обнаружен муляж взрывного устройства. Тогда в результате теракта погибли два человека.

Британские правительственные чиновники высоко оценили действия полиции, но, вероятно, у законодателей в Палате общин возникнут вопросы о том, почему офицеры, преследующие Аммана, не смогли предотвратить это нападение, отмечают аналитики.

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что в понедельник будут приняты меры, чтобы внести "фундаментальные" изменения в антитеррористическое законодательство. Речь идет об усилении контроля над лицами, осужденными за преступления, связанные с терроризмом, после их выхода из тюрьмы.

Некоторые эксперты говорят о том, что правительство страны, которое во второй половине 2019 года уделило значительное внимание Brexit, отодвинув на второй план острые внутриполитические проблемы, в последнее время прилагало недостаточно усилий для профилактики преступлений террористической направленности.

По мнению Стивена Робертса, бывшего заместителя комиссара лондонской полиции, тенденция к росту преступлений террористов с использованием не бомб, а холодного оружия, как этой было в ноябре 2019 года, так и в это воскресенье, означает, что любой город в Альбионе становится уязвимым для подобного рода "низкотехнологичных атак".

Более того, в ноябре прошлого года после теракта на Лондонском мосту британские власти неожиданно снизили уровень террористической угрозы в стране до "существенного": это означает, что террористическая атака "считается вероятной". Это третий по величине уровень в пятиступенчатой системе, используемой британскими властями. Отметим, что впервые с августа 2014 года уровень угрозы стал настолько низким. Как подчеркивает АР, он был снижен из-за убежденности британских властей в том, что угроза возвращения британских джихадистов в Британию из Сирии была уменьшена из-за потери значительной части территории, контролируемой ими и уничтожения большей части боевиков ДАИШ (террористическая группировка, запрещена в РФ).

Однако, как показывают бои, в том числе в Идлибе, в которых принимает участие сирийская правительственная армия при поддержке российских военных, количество боевиков в Сирии остается значительным, позволяя им оказывать достаточное сопротивление. Кроме того, многие из "доморощенных террористов", на что неоднократно обращали внимание аналитики, спокойно и без проблем вернулись в свои страны проживания, преимущественно в Британию и Францию. Они и образовали так называемые "спящие ячейки", став "одинокими волками террора", как очередной "лондонский террорист".

Между тем

В воскресенье бельгийская полиция застрелила женщину, которая зарезала и ранила прохожих в городе Гент. В местной прокуратуре заявили, что нет никаких подозрений в терроризме или связи этого преступления с тем, что произошло в Лондоне.