За лондонским террористом в момент преступления велась слежка

Спецслужбы вели наблюдение за террористом, который в минувшее воскресенье порезал людей на юге Лондона.

В Скотленд-Ярде рассказали, что проводилась спецоперация как раз в тот момент, когда злоумышленник решил напасть на прохожих. "Полицейские шли за подозреваемым и немедленно отреагировали, застрелив его", - заявили в правоохранительных органах.

Ранее СМИ сообщали, что совершивший теракт 20-летний Судеш Амман только недавно вышел из тюрьмы, где отбывал срок за преступления, связанные с исламизмом. На теле парня был обнаружен муляж взрывного устройства.

Несмотря на оперативные действия полиции, преступник успел ранить двух прохожих, напоминает ТАСС.