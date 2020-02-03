Торги на биржах Китая начались с обвала котировок

Сложная эпидситуация в стране отразилась на первых после новогодних праздников торгах на фондовых биржах материкового Китая. Основные индексы просели более чем на 8 процентов. О негативной динамике сообщает ТАСС.

Падение котировок в начале торговой сессии на Шанхайской фондовой бирже зафиксировано по всему спектру голубых фишек. С обвала открылись торги и на площадке в Шэньчжэне.

Эксперты уже заявили, что из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV замедления деловой активности в Китае не избежать. А это, в свою очередь, отразится на всей мировой экономике. Если в конце зимы - начале весны вирусный риск не будет подавлен, рынки может охватить паника.