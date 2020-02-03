Умер основатель и гитарист группы Gang of Four Энди Гилл

На 65-м году жизни скончался основатель и гитарист одной из самых влиятельных в жанре пост-панк-групп Gang of Four Энди Гилл.
Музыкант ушёл из жизни в минувшую субботу. О кончине Гилла группа сообщила в соцсетях.
Andy Gill. pic.twitter.com/DHNCz5lAe6— GANG OF FOUR (@gangof4official) February 1, 2020
Официально причина смерти не уточняется, но, по данным The New York Times, музыкант умер от пневмонии.
Гилл был также известен как продюсер. Помимо Gang of Four он работал с такими группами, как Red Hot Chili Peppers, The Jesus Lizard, The Stranglers, Killing Joke и др.
Gang of Four - одна из важнейших для пост-панка и нью-вейва группа из Лидса. Первый альбом вышел в 1979-м. Дискография насчитывает девять альбомов. Последний - Happy Now - вышел в прошлом году.