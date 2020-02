Умер основатель и гитарист группы Gang of Four Энди Гилл

На 65-м году жизни скончался основатель и гитарист одной из самых влиятельных в жанре пост-панк-групп Gang of Four Энди Гилл.

Музыкант ушёл из жизни в минувшую субботу. О кончине Гилла группа сообщила в соцсетях.

Официально причина смерти не уточняется, но, по данным The New York Times, музыкант умер от пневмонии.

Гилл был также известен как продюсер. Помимо Gang of Four он работал с такими группами, как Red Hot Chili Peppers, The Jesus Lizard, The Stranglers, Killing Joke и др.

Gang of Four - одна из важнейших для пост-панка и нью-вейва группа из Лидса. Первый альбом вышел в 1979-м. Дискография насчитывает девять альбомов. Последний - Happy Now - вышел в прошлом году.