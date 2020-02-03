Новости

Вышел трейлер сериала с Вайноной Райдер "Заговор против Америки" 13:29
Вышел русский трейлер кибербоевика с Дэниелом Рэдклиффом 13:19
Хоакин Феникс получил премию BAFTA и вознегодовал 11:25
Представитель МакSим прокомментировала "тяжелое состояние" певицы 09:37
Памела Андерсон рассталась с новым мужем через две недели после свадьбы 02.02.2020

Умер основатель и гитарист группы Gang of Four Энди Гилл

Новости
    03.02.2020, 13:07
Текст:   Козьма Лоханкин

На 65-м году жизни скончался основатель и гитарист одной из самых влиятельных в жанре пост-панк-групп Gang of Four Энди Гилл.

Музыкант ушёл из жизни в минувшую субботу. О кончине Гилла группа сообщила в соцсетях.

Официально причина смерти не уточняется, но, по данным The New York Times, музыкант умер от пневмонии.

Гилл был также известен как продюсер. Помимо Gang of Four он работал с такими группами, как Red Hot Chili Peppers, The Jesus Lizard, The Stranglers, Killing Joke и др.

Gang of Four - одна из важнейших для пост-панка и нью-вейва группа из Лидса. Первый альбом вышел в 1979-м. Дискография насчитывает девять альбомов. Последний - Happy Now - вышел в прошлом году.

Новости

Поп-икона 90-х Наталья Ветлицкая вернулась на сцену 02.02.2020
Актер Алан Харрис, "Босск" из "Звездных войн", умер от рака 02.02.2020
Российский фильм "Холоп" собрал три миллиарда в прокате 02.02.2020
36-летняя МакSим покидает сцену из-за проблем со здоровьем 01.02.2020
⧣ Соединенное Королевство
Фото: youtube.com/ Peppa Pig - Official Channel
Свинка Пеппа лишилась голоса 31.01.2020
Доктор Кто стал чернокожей женщиной 29.01.2020
Песня "Тату" "Я сошла с ума" стала "платиновой" в Великобритании 24.01.2020
⧣ музыка
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Игорь Крутой назвал представителя России на "Евровидении-2020" 01.02.2020
Фото: 64-летний Кузьмин обвенчался со своей бывшей 37-летней женой 31.01.2020
Певица Наташа Стюарт умерла на 44-м году жизни от рака 30.01.2020
⧣ утраты
Фото: youtube.com/ Josh Schreiber
Умер создатель "Маппет-шоу" и соратник Джорджа Карлина Джек Бернс 30.01.2020
Барабанщик групп Death и Cynic Шон Рейнерт найден мертвым 29.01.2020
Названа причина смерти 21-летней рэперши Лексии Алиджай 29.01.2020