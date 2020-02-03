В Брюсселе напомнили Джонсону о предстоящих торговых переговорах

По словам Барнье, Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры о новом партнерстве с Великобританией. "Эта рекомендация основана на существующей стратегии и выводах Евроссовета, а также на политической декларации, согласованной между ЕС и Соединенным Королевством в октябре 2019 года", - отметил он.

Различные директивы охватывают торгово-экономическое взаимодействие, сотрудничество правоохранительных и судебных органов по уголовным делам, внешнюю политику, безопасность и оборону, участие в программах ЕС и другие сферы. Как отметил Барнье, сторонам нужны новые механизмы по консультациям и обмену информацией по этим направлениям.

Главный переговорщик ЕС также подчеркнул, что условия доступа британских товаров на европейский рынок будет напрямую связаны с доступом рыболовных судов ЕС в воды Великобритании. По его словам, "без соглашения о взаимном доступе не будет и торговой сделки".

В целом ЕС готов предоставить Великобритании максимально полный доступ к своему рынку (450 миллионов потребителей), но только в том случае, если Лондон будет соблюдать стандарты ЕС в таких вопросах, как государственная помощь, социальное законодательство или защита окружающей среды.

Напомним, после официального выхода Великобритании из Евросоюза 1 февраля вступил в силу переходный период, который продлится 11 месяцев - до 31 декабря 2020 года. До этого времени британцы по-прежнему будут в составе единого рынка и в таможенном союзе с ЕС. На территории страны пока продолжат действовать правила ЕС.