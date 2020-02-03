В Госдуму внесен законопроект, облегчающий подъезд к водоемам

Госдума собирает отзывы на резонансный и очень спорный законопроект: предлагается разрешить автотуристам парковаться ближе к воде. Каждый год несколько десятков миллионов человек отправляются в путешествие на авто. Иногда - дальнее, через полстраны к южным морям. Иногда - короткое, за город, чтобы расслабиться на природе.

Бывалые туристы знают: чем ближе вода, тем лучше пикник. Но сегодня автотурист не вправе подъехать к морю, реке или озеру ближе, чем на 200 метров. Железные кони и на суше приносят достаточно вреда экологии, что будет, если пустить их еще и к воде?

Между тем, проект поправок в Водный кодекс предлагает сократить до 50 метров запретную зону для автомобилистов вдоль берегов. С инициативой приблизить стоянки моторизованных туристов к воде выступило Законодательное собрание Оренбургской области. Проект внесен в Госдуму, сейчас профильный комитет собирает отзывы.

Как уточняет адвокат Алексей Сикайло, в документе речь идет прежде всего о так называемых диких пляжах и стоянках.

"Ограничение на стоянку в границах водоохранных зон не распространяется на специально оборудованные места, имеющие твердое покрытие, - говорит Алексей Сикайло. - Таким образом, если рядом с берегом расположен официальный кемпинг с заасфальтированной площадкой, вам никто не помешает там переночевать сколько угодно раз. Для этого кемпинги и создаются".

Если вдоль берега проложено шоссе, то не возбраняется по нему ездить. Для чего еще его там провели?

"Но если вы какими-то звериными тропами забрались на машине или мотоцикле в удаленное от цивилизации место, то не вправе подъехать к водоему ближе, чем на 200 метров", - говорит адвокат.

Ни парковаться, ни двигаться вдоль берега в двухсотметровой зоне нельзя. Развитие сети кемпингов решило бы многие проблемы. Но разработчики инициативы сетуют, что даже вблизи цивилизации природа не всегда обустроена для отдыха на колесах.

Сегодня автотурист не вправе подъехать к берегу ближе, чем на 200 метров. Инициатива предлагает сократить эту дистанцию до 50 метров

"Вместе с тем в границах водоохранных зон большинства водоемов и водотоков дороги и оборудованные стоянки с твердым покрытием отсутствуют, - говорится в пояснительной записке. - Подобная ситуация складывается на всех крупных реках и озерах страны, при этом люди приезжают отдыхать не на один день, с детьми, с большим количеством груза". Но сегодня оставлять машины надо вдалеке от диких пляжей. Соответственно, туристу приходится выбирать: палатка на берегу, машина далеко в кустах или палатка возле машины, но тогда далеко ходить до воды. По мнению разработчиков проекта, вреда от сокращения водоохранной зоны не будет.

"Принятие соответствующих изменений будет способствовать увеличению доступности водных объектов для граждан и при этом не приведет к загрязнению, засорению, заилению указанных водных объектов и истощению их вод", говорится в пояснительной записке.

Как рассказывают эксперты, сегодня за нарушение своими колесами водоохранной зоны водителю грозит штраф от 3 до 4,5 тысячи рублей. "По-человечески вполне понятно желание инициаторов проекта разрешить парковаться как можно ближе к берегу, - говорит Алексей Сикайло. - Конечно, намного удобнее поставить машину рядом с водой и тут же разбить лагерь, кто будет спорить?

Но ограничения введены не просто так. Для сокращения водоохранной зоны нужны веские аргументы, мало просто сказать, что вреда экологии не будет. Покажите научные расчеты, приведите мнение специалистов. Мы должны беречь природу, это не обсуждается. Поэтому инициатива требует тщательной проработки. В целом же нам надо воспитывать культуру туризма, основанную на уважении к природе".

Кстати, в некоторых регионах отдельные штрафы предусмотрены за выезд на лед. Потому что рыбаки и автотуристы не отказывают себе в том, чтобы не просто нарушить границу водоохранной зоны, но буквально выйти из берегов.

В начале года в Приморье в бухте Воевода на острове Русский под лед ушли 29 машин рыбаков, устроивших импровизированную парковку на застывшем море. Для побывавших на дне морском автомобилей в Приморье даже придумали термин: "топляк". А на владельцев "топляков" были оформлены протоколы: согласно региональному закону, штраф за выезд на лед составляет от 1 до 3 тысяч рублей.

В Татарстане же завели уголовное дело на водителя, решившего с товарищем покататься на машине по льду Камы. В нескольких сотнях метров от берега автомобиль заехал в полынью. Водитель сумел спастись, а пассажир утонул. Теперь автовладельцу придется отвечать по статье УК "Причинение смерти по неосторожности".

А как у них

Во многих западных странах парковка на льду или возле водоемов не запрещена законодательно. Так, к примеру, до недавнего времени гости фестиваля ледяных скульптур Winterfest, который проходит в Швейцарии, оставляли свои машины прямо на льду Женевского озера. Однако с этой традицией пришлось попрощаться в 2016 году, когда из-за треснувшего льда в воде оказались сразу 15 автомобилей. Вытащить удалось только пять. Метеорологи тогда объяснили инцидент аномально высокими зимними температурами. Поэтому через два года перед началом очередного фестиваля его организаторы были вынуждены вывесить на своем сайте предупреждение: никакой парковки на льду.

Подготовила Диана Ковалева