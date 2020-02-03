В США до 11 увеличилось число заразившихся коронавирусом

В США два случая заражения новым коронавирусом зафиксированы в округе Сан-Бенито штата Калифорния - вирус передался от человека к человеку. Теперь общее число заболевших в Соединенных Штатах достигло 11.

По данным минздрава Сан-Бенито, 57-летний мужчина, недавно вернувшийся из китайского Уханя, заразил супругу, которая была в США, передает РИА Новости, ссылаясь на телеканал ABC7. Семейная пара сейчас изолирована у себя дома, а медики следят за состоянием их здоровья.

Ранее в США объявили о запрете на въезд на территорию страны для иностранных граждан, побывавших за последние 14 дней в КНР. Исключение сделано лишь для членов семей американских граждан, а также тех, кто имеет разрешение на постоянное жительство в США. Кроме того, власти будут помещать на принудительный карантин своих граждан, побывавших в провинции Хубэй, где выявлена вспышка вызванной новым коронавирусом пневмонии.

Между тем, по данным на понедельник, в Китае общее число заболевших достигло 17,2 тысячи человек, из них 361 скончался. Кроме того, зарегистрированы еще 21,5 тысячи случаев с подозрением на коронавирус, а 152,7 тысячи граждан, имевших контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.