Видео: неловкий крановщик в порту утопил груз, судно и свой кран

Год только начался, а растяпы-водители один за другим ставят рекорды неловкости и неудачливости, то попадая под задвигающийся шлагбаум, то врезаясь в скопище машин в тумане. Наша рубрика "Неудачник года" полнится всё новыми и новыми персонажами.

Но герой этого видео в лузерстве, кажется, превзошел всех. И контейнер уронил, который грузил на катер, и сам катер утопил, а напоследок и свой кран поднял на дыбы и перевернул задним сальто.

Ошибка в расчетах была минимальной - вместо того, чтобы поставить контейнер в центр катера, крановщик опустил груз на метр ближе к левому борту судна. И этого оказалось достаточно, чтобы катер сильно накренился на бок, а контейнер резко потянуло вниз. Не ожидавший этого крановщик утратил контроль над машиной и та сначала встала на дыбы, а затем кувыркнулась с пирса в воду. Судя по плеску воды, глубина там невелика и стало быть, спасти машину и груз удастся.