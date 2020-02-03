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03.02.2020 09:08
Рубрика: Видео

Видео: неловкий крановщик в порту утопил груз, судно и свой кран

Текст: Вадим Давыденко

Год только начался, а растяпы-водители один за другим ставят рекорды неловкости и неудачливости, то попадая под задвигающийся шлагбаум, то врезаясь в скопище машин в тумане. Наша рубрика "Неудачник года" полнится всё новыми и новыми персонажами.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Но герой этого видео в лузерстве, кажется, превзошел всех. И контейнер уронил, который грузил на катер, и сам катер утопил, а напоследок и свой кран поднял на дыбы и перевернул задним сальто.

Ошибка в расчетах была минимальной - вместо того, чтобы поставить контейнер в центр катера, крановщик опустил груз на метр ближе к левому борту судна. И этого оказалось достаточно, чтобы катер сильно накренился на бок, а контейнер резко потянуло вниз. Не ожидавший этого крановщик утратил контроль над машиной и та сначала встала на дыбы, а затем кувыркнулась с пирса в воду. Судя по плеску воды, глубина там невелика и стало быть, спасти машину и груз удастся.

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#видео #авто