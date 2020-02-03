Volkswagen воскресил дешевый "паркетник" Taigun через шесть лет

Volkswagen провела в Дели премьеру кроссовера, который получил название Taigun. Одноимённый концепт привозили на эту же площадку в 2014 году. Taigun, представленный сегодня, - почти серийный образец новой модели, которая может стать хитом немецкой марки.

В основе "паркетника" лежит бюджетная версия платформы MQB - A0 IN. На ней будут создаваться новые модели для рынка Индии, причём не только под брендом Volkswagen. На ней уже, кстати, скроила свой кроссовер Skoda.

Taigun - мимикрировавший под запросы конкретного рынка T-Cross. Только для Индии колёсную базу растянули на 100 мм - до 2 651 мм. И увеличили до 205 мм дорожный просвет. У "европейца" он не более 185 мм.

В дизайне передней части несомненно угадывается Volkswagen Tiguan, в оформлении "кормы", в принципе, тоже, если бы не популярный форм-фактор фонаря через всю крышку багажника.

Как сообщают представители индийской прессы, побывавшие на премьере, салон выглядит добротно и производит положительное впечатление. У VW Taigun есть цифровая приборная панель, 8-дюймовая мультимедиа система с сенсорным экраном. Серийная версия также получит ряд прогрессивных ассистентов безопасности.

Под капотом кроссовера установлен 1.5-литровая турбированная "четвёрка" мощностью 130 л.с. с системой деактивации части цилиндров при малых нагрузках. Дизельных и полноприводных модификаций у новинки не будет.

На рынке Volkswagen Taigun появится во второй половине 2021 года.