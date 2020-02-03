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Вышел тизер продолжения "Большого Лебовски"

Новости
    03.02.2020, 18:38
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Художественный фильм Джона Туртурро (в главной роли - Джон Туртурро, автор сценария - Джон Туртурро) "Дальше некуда" (The Jesus Rolls) обзавелся новым тизером.

Фото: kinopoisk.ru
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Ролик опубликован на YouTube и выпукло характеризует второпланового, но крайне яркого героя "Большого Лебовски". Спин-оффом которого картина, соответственно, и является.

"Только выйдя из тюрьмы, Хесус Квинтана (Туртурро) воссоединяется с неудачниками Пити (Бобби Каннавэйл) и Мари (Одри Тоту) и окунается в неудержимую радость романтики и мелкого криминала", - поясняется.

В других ролях - обладатель "Оскара" Кристофер Уокен, обладательница "Оскара" Сьюзан Сарандон, Джон Хэмм ("Безумцы", "Малыш на драйве", "Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль"), Бобби Каннавале.

Русский трейлер картины смотрите здесь.

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