Вышел тизер продолжения "Большого Лебовски"

Художественный фильм Джона Туртурро (в главной роли - Джон Туртурро, автор сценария - Джон Туртурро) "Дальше некуда" (The Jesus Rolls) обзавелся новым тизером.

Ролик опубликован на YouTube и выпукло характеризует второпланового, но крайне яркого героя "Большого Лебовски". Спин-оффом которого картина, соответственно, и является.

"Только выйдя из тюрьмы, Хесус Квинтана (Туртурро) воссоединяется с неудачниками Пити (Бобби Каннавэйл) и Мари (Одри Тоту) и окунается в неудержимую радость романтики и мелкого криминала", - поясняется.

В других ролях - обладатель "Оскара" Кристофер Уокен, обладательница "Оскара" Сьюзан Сарандон, Джон Хэмм ("Безумцы", "Малыш на драйве", "Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль"), Бобби Каннавале.

Русский трейлер картины смотрите здесь.

Цифровой релиз в России - уже завтра.