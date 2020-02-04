Итоги проката российского кино в январе 2020 года: несмотря на феноменальный успех "Холопа", убытки нашей индустрии составили уже 184 миллиона рублей.

С первого января по второе февраля 2020 года в отечественный прокат вышли 11 российских релизов, и девять продолжали демонстрироваться с декабря 2019 года. Совместными усилиями эти 20 релизов заработали шесть миллиардов 154 миллиона рублей. Но при этом на их производство без учета расходов на рекламу и маркетинг было затрачено три миллиарда 261 миллион рублей. После того, как кинотеатры забрали половину суммы общих кассовых сборов (три миллиарда 77 миллионов рублей), убытки индустрии без учета доли дистрибьюторов составили 184 миллиона рублей (3 077 миллиардов - 3 261 миллиарда).

Самым кассовым релизом января стала комедийная мелодрама "Холоп" - два миллиарда 724,1 миллиона рублей (общая касса - три миллиарда 39,6 миллиона рублей).

Далее следует фантастико-драматический боевик "Вторжение" - 993,1 миллиона рублей. На третьем месте костюмно-историческая драма "Союз спасения" - 599,3 миллиона рублей (общая касса - 726,3 миллиона рублей). Четвертая позиция у комедийной мелодрамы "(Не)идеальный мужчина" - 524,5 миллиона рублей. Пятая строчка у мультфильма "Иван Царевич и Серый Волк-4" - 433,5 миллиона рублей (общая касса - 522,5 миллиона рублей).

Криминальная комедия "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2" собрала в январе 299,3 миллиона рублей (общая касса - один миллиард 95,3 миллионов рублей). Анимация для детей "Фиксики против Кработов" заработала в прошедшем месяце 286,8 миллиона рублей (общая касса - 398,8 миллиона рублей). На восьмом месте ромком "Марафон желаний" - 199 миллионов рублей.

И на девятой позиции фантастическая драма "Кома" - 81,4 миллиона рублей, бюджет которой, по уточненным данным, составил 250 миллионов рублей, и 46,5 миллиона рублей было потрачено на ее маркетинг.

Мультфильм "Иван Царевич и Серый Волк-4" стал двенадцатым (из 161) и последним прибыльным отечественным релизом 2019 года. В январе 2020 года окупились после показов в наших кинотеатрах "(Не)идеальный мужчина" и "Марафон желаний", которые стали первым и вторым прибыльными российскими релизами 2020 года.