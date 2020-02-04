Новости

Фестиваль снега открылся в Японии при повышенных мерах безопасности 05:16
Неизвестные ограбили гостей праздника на северо-востоке Мексики 04:52
В Забайкалье турист пытался вывезти в Китай 20 золотых слитков 04:51
Житель Камчатки убил женщину приемом из смешанных единоборств 04:45
Эпидемиолог: Нет доказательств искусственного происхождения коронавируса 04:20
На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2,7 км 04:14
Производство С-400 для Индии стартовало в России 03:30
Саудовская Аравия предложила ОПЕК сократить добычу нефти 02:50
Две женщины погибли при стрельбе в общежитии Техасского университета 02:41
Военный с ножом напал на жандарма во французской коммуне Дьез 02:19
Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй составило 414 01:54
Власти Бразилии решили не отменять карнавал из-за коронавируса 01:40
Нефть марки Brent подешевела до 55 долларов за баррель 01:10
В Перу госпитализирован отбывающий тюремный срок экс-президент Фухимори 00:50
В Цхинвале назвали версию гибели российского советника с супругой 00:21
Минобороны: "Белые каски" готовят в Идлибе провокацию с химвеществами 03.02.2020
Один человек погиб и двое ранены в результате стрельбы в Техасе 03.02.2020
Президиум ВФЛА подал в отставку 03.02.2020
Канадский самолет экстренно сел в аэропорту Мадрида 03.02.2020
Мило Джуканович становится нерукопожатным на Балканах 03.02.2020
Путин обсудил с саудовским королем ситуацию на рынке углеводородов 03.02.2020
Кокорин прокомментировал первый матч за "Зенит-2" 03.02.2020
Пушков: Польша ничего не выиграла 03.02.2020
Видео: Бабуин украл львенка и начал ухаживать за ним 03.02.2020
После Brexit: "Мы не потерпим людей, не говорящих по-английски" 03.02.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем опасно внедрение технологий с искусственным интеллектом
Чем опасно внедрение технологий с искусственным интеллектом
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
04.02.2020 04:08
Рубрика: Культура

Январское кино в цифрах: "Холоп" стал самым кассовым релизом месяца

Текст: Сергей Лавров (аналитик кинобизнеса)
Итоги проката российского кино в январе 2020 года: несмотря на феноменальный успех "Холопа", убытки нашей индустрии составили уже 184 миллиона рублей.

С первого января по второе февраля 2020 года в отечественный прокат вышли 11 российских релизов, и девять продолжали демонстрироваться с декабря 2019 года. Совместными усилиями эти 20 релизов заработали шесть миллиардов 154 миллиона рублей. Но при этом на их производство без учета расходов на рекламу и маркетинг было затрачено три миллиарда 261 миллион рублей. После того, как кинотеатры забрали половину суммы общих кассовых сборов (три миллиарда 77 миллионов рублей), убытки индустрии без учета доли дистрибьюторов составили 184 миллиона рублей (3 077 миллиардов - 3 261 миллиарда).

Фото: Kinopoisk.ru
Для российского "Холопа" вводятся дополнительные сеансы в США и Канаде

Самым кассовым релизом января стала комедийная мелодрама "Холоп" - два миллиарда 724,1 миллиона рублей (общая касса - три миллиарда 39,6 миллиона рублей).

Далее следует фантастико-драматический боевик "Вторжение" - 993,1 миллиона рублей. На третьем месте костюмно-историческая драма "Союз спасения" - 599,3 миллиона рублей (общая касса - 726,3 миллиона рублей). Четвертая позиция у комедийной мелодрамы "(Не)идеальный мужчина" - 524,5 миллиона рублей. Пятая строчка у мультфильма "Иван Царевич и Серый Волк-4" - 433,5 миллиона рублей (общая касса - 522,5 миллиона рублей).

Криминальная комедия "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2" собрала в январе 299,3 миллиона рублей (общая касса - один миллиард 95,3 миллионов рублей). Анимация для детей "Фиксики против Кработов" заработала в прошедшем месяце 286,8 миллиона рублей (общая касса - 398,8 миллиона рублей). На восьмом месте ромком "Марафон желаний" - 199 миллионов рублей.

И на девятой позиции фантастическая драма "Кома" - 81,4 миллиона рублей, бюджет которой, по уточненным данным, составил 250 миллионов рублей, и 46,5 миллиона рублей было потрачено на ее маркетинг.

Мультфильм "Иван Царевич и Серый Волк-4" стал двенадцатым (из 161) и последним прибыльным отечественным релизом 2019 года. В январе 2020 года окупились после показов в наших кинотеатрах "(Не)идеальный мужчина" и "Марафон желаний", которые стали первым и вторым прибыльными российскими релизами 2020 года.

Кинонеделя в цифрах: Пятилетняя "Кома" впала в коммерческую кому
Культура Кино и ТВ Наше кино

Главное сегодня

Минтранс предложил запретить музыкальные выступления в электричках
Мишустин 15 апреля выступит в Госдуме с отчетом кабмина
Суд арестовал боксера Кушиташвили за нападение на росгвардейца
Захарова прокомментировала высказывание главы МИД Польши
Чартеры между Россией и Китаем будут прекращены с 14 февраля
Деловой завтрак
Деловой завтрак
Михаил Пиотровский: Эрмитаж важен не меньше, чем армия и экономика
Тест
Тест
Как хорошо вы знаете Чехова и его произведения?