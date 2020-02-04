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04.02.2020 15:01
Рубрика: Коммерческий транспорт

ГАЗ получил сертификат на принципиально новый автобус

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба ГАЗ. Фото: Пресс-служба ГАЗ.
Фото: Пресс-служба ГАЗ.

"Группа ГАЗ" оформила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на малый городской автобус нового поколения - GAZelle City. На машину не стали получать отдельный документ, ее вписали в один сертификат с другими пассажирскими вариантами "ГАЗели" Next - обычным каркасным автобусом (выпускается с 2014 года) и цельнометаллическим микроавтобусом (выпускается с 2015 года). ОТТС - это документ, который позволяет начать производство и продажи автомобиля.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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GAZelle City носит заводской код ГАЗ-А68R52, это тоже каркасный автобус, но его принципиальная особенность - низкий уровень пола, который максимально упрощает посадку-высадку пассажиров (актуально для стариков, женщин, детей и людей с ограниченными возможностями). В отличие от других пассажирских ГАЗелей Next, которые по лонжеронам несущей рамы не отличаются от грузовых вариантов семейства, GAZelle City имеет лонжероны оригинального профиля - с занижением в средней части (это, собственно, и обеспечивает низкую посадку).

Длина, ширина и высота ГАЗели "Сити" - 6620, 2200 и 2720 мм соответственно, колесная база - 3950 мм. Из ОТТС следует, что новинка будет выпускаться только с турбодизелем Cummins ISF/Huadong ISF (2,8 л, 150 л.с.), то есть стандартный для других "ГАЗелей" бензиновый мотор УМЗ Evotech на "Сити" предлагать не будут. Также не будут предлагать битопливные варианты "Эвотеха". Коробка передач - механическая, 5-ступенчатая, привод - задний.

Важной особенностью конструкции"Сити" являются пневмоэлементы в задней подвеске - они дополняют листовые рессоры и, таким образом, значительно повышают плавность хода автобуса.

Фото: скриншот с youtube.com
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"ГАЗель" "Сити" будет выпускаться в двух вариантах компоновки салона - на 22 и 19 мест. В первом случае установлено 17 сидений + водительское, во втором - 14 сидений + площадка для инвалида-колясочника + водительское место. В обоих вариантах есть стоячие места и потолочные поручни. В салоне предусмотрена накопительная площадка и откидная аппарель для людей с детской коляской и маломобильных пассажиров. Доступ в салон открывает широкий проем с двумя сдвижными створками.

Интересно, что в серию автобус "Сити" пошел сразу с новым оперением от перспективной "ГАЗели" NN - ее прототипы показывали на выставке "Комтранс-2019". Ключевые элементы нового оперения - более рельефная панель капота, другой бампер (под цвет кузова) и совершенно новые фары (более крупные по площади и с линзами).

Серийное производство "Сити" уже налаживается, цена машины пока не опубликована. Подготовка к выпуску новинки на ГАЗе проводилась во время зимних каникул 2019-2020 года.

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#ГАЗ