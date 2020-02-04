Генпрокурор назначил нового начальника управления по взаимодействию со СМИ

Новым начальником управление взаимодействия со СМИ генеральной прокуратуры России приказом главы надзорного ведомства назначена Анна Генералова.

Соответствующий приказ стал первым кадровым решением нового генпрокурора Игоря Краснова по назначению одного из начальников управлений надзорного ведомства. Кроме того, на должность замначальника управления - официального представителя генпрокуратуры - был назначен Андрей Иванов. Также на сайте ведомства указано, что заместителями Анны Генераловой стали Михаил Яненко и Александр Васильев. Кроме того, в управлении по взаимодействию по СМИ назначены два начальника отдела - Константин Никонов и Валерий Ангелов.

О новом начальнике управления взаимодействия со СМИ известно, что она родилась в 1987 году в Серпухове. В 2010 году окончила Московский государственный лингвистический университет им. Мориса Тереза по специальности "Связи с общественностью". С того же года начала работать в администрации президента России. Занимала различные должности в управлении пресс-службы и информации АП. Последняя должность - главный советник управления. Награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Андрей Иванов, который теперь фактически будет выполнять функции пресс-секретаря надзорного ведомства, до последнего времени работал главным редактором Дирекции информации телекомпании НТВ.

Предшественник Генераловой - Александр Куренной - покинул должность начальника управления сразу после того, как Юрий Чайка был назначен полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

Все остальные начальники управлений генпрокуратуры и заместители генерального прокурора, которые работали с Юрием Чайкой, пока остаются на своих местах. Никто из них несмотря на сообщения СМИ не уволен. По данным "РГ", Игорь Краснов заявил подчиненным, что не будет принимать резких кадровых решений пока не присмотрится к работе каждого из них.

Во вторник глава государства подписал указ о присвоении классного чина действительного государственного советника юстиции генпрокурору РФ Игорю Краснову.