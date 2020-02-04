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04.02.2020 22:38
Рубрика: В мире

Иран возобновит работу с Киевом по Boeing, несмотря на утечку аудиозаписи

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

Власти Ирана намерены продолжить международное сотрудничество в расследовании обстоятельств авиакатастрофы под Тегераном пассажирского лайнера, несмотря на разглашение украинской стороной информации о переговорах иранских диспетчеров. С таким заявлением выступила Организация гражданской авиации (ОГА) ИРИ.

Фото: REUTERS
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"Организация гражданской авиации Ирана продолжит расследование различных аспектов крушения украинского самолета в соответствии с национальным законодательством и международными нормами во взаимодействии с государствами, имеющими отношение к данному инциденту ", - говорится в сообщении ОГА.

При этом в ведомстве призвали страны, которые заинтересованы в объективном изучении причин авиакатастрофы, придерживаться принципов профессионального расследования, избегая политизации обстоятельств трагедии.

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Накануне глава отдела расследования происшествий ОГА Ирана Хасан Резайефар заявил, что Тегеран прекращает сотрудничество с Киевом по делу о катастрофе самолета Boeing 737-800 из-за утечки украинской стороной важной информации по авиакатастрофе. Речь идет о аудиофайле, на котором записаны переговоры пилота одного из иранских самолетов с диспетчером тегеранского аэропорта. Он заметил ракету, поразившую украинский Boeing, и сообщил об этом на землю.

Напомним, что Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" был по ошибке сбит системами ПВО Ирана рано утром 8 января. Погибли 176 человек. На борту находились 11 украинцев, включая девять членов экипажа.

В мире Ближний Восток Иран Крушение украинского Boeing в Иране

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