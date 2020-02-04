Лукашенко обозначил сроки пуска бумажной фабрики в Добруше

Реализация инвестиционного проекта по переоснащению бумажного предприятия в Гомельской области была подробно проанализирована 4 февраля во время посещения президентом Добрушской бумажной фабрики "Герой труда", сообщает его пресс-служба.

Глава государства ознакомился, как продвигается строительство завода по выпуску мелованных и немелованных видов картона. Дело в том, уточняют местные источники, что еще восемь лет назад в трехстах километрах от белорусской столицы началось возведение завода по выпуску мелованных и немелованных видов картона с объемом производства 200 тысяч тонн картона в год. Однако долгое время стройка простаивала.

И вот в прошлом году правительство наконец утвердило схему завершения проекта отдельными комплексами с привлечением специализированных организаций в качестве подрядчиков по каждому направлению.

Оптимистическую ноту в перспективы предприятия добавил и визит на фабрику белорусского лидера, констатируют обозреватели. "К концу года фабрика выйдет на работу в нормальном режиме. Мы полностью запустим производство, отладим, создадим систему управления", - подтвердил Лукашенко. Все работы, по его словам, в основном будут завершены белорусскими предприятиями, правда, запускать оборудование будет австрийская компания.

Белорусский руководитель пояснил, что, не побывав на заводе, он не мог принять решение о финансировании завершения его строительства, добавив, что осенью, возможно, еще раз посетит предприятие и убедится в его готовности к пуску.

Кстати, особую обеспокоенность президента вызвал срыв китайскими партнерами проектов, которые так и остались не завершенными на предприятии в Добруше. Лукашенко даже сообщил журналистам, что намерен обсудить эту тему с председателем КНР. "У меня с Си Цзиньпином будет очень серьезный разговор. Я ему уже как-то намекал, а сейчас мы основательно об этом поговорим. И этим компаниям мало не покажется", - сказал глава государства.

С другой стороны, по его словам, для белорусских хозяйственников это тоже наука, как надо работать с зарубежными партнерами. "Не все они белые и пушистые. А если на кого-то и выходим, то надо работать, как работают все: пусть чуть дороже, но это должны быть фирмы с хорошим именем", - подчеркнул президент.

Кстати, изначально планировалось, что президент Беларуси побывает только на бумажной фабрике, но в программу сегодня было включено и ознакомление с работой местного фарфорового завода.