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04.02.2020 09:05
Рубрика: Легковые авто

Новый Kia Sorento рассекретили до премьеры

Текст: Татьяна Акимова
Фото: www.motor1.com Фото: www.motor1.com
Фото: www.motor1.com

В Сети были опубликованы фотографии нового Kia Sorento с минимальным камуфляжем на кузове. Эти шпионские фото были сделаны во время фотосессии SUV, о чем сообщает портал Motor1.com.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Kia Sorento стал заметно отличаться от своей предыдущей версии. Дизайн модели приобрел более динамичные и яркие черты. В новом поколении кроссовер получил обновленную светодиодную оптику, модифицированный передний бампер со встроенными "противотуманками", а также радиаторную решетку в современном фирменном дизайне.

Среди отличий в оформлении задней части кузова модели можно назвать наличие вертикально направленных фонарей на двери багажника и спойлера с интегрированными светодиодными лампами. Хотя дизайн кормы уж явно на любителя.

Фото: www.motor1.com

По неподтвержденной пока информации, новый Kia Sorento будет продаваться с несколькими вариантами двигателей, в зависимости от рынков сбыта.

Фото: Пресс-служба Kia
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Среди бензиновых моторов, предназначенных для кроссовера нового поколения, будут 4-цилиндровый безнаддувный 2,5-литровый двигатель, а также 2,0-литровый турбомотор и 2,5-литровый силовой агрегат с турбонаддувом. Линейка дизелей будет включать 2,0- и 2,2-литровые двигатели. Помимо этого, покупателям Kia Sorento будут предлагаться гибридные модификации, в том числе и версия подключаемого гибрида.

Известно, что Kia Sorento для корейского авторынка дебютирует уже 17 февраля этого года. Ближе к концу 2020 года модель выйдет на рынок США.

Ранее "Российская газета" сообщала, что конструкторы Kia работает над тем, чтобы адаптировать силовые установки на топливных элементах для применения на своих крупных моделях, таких как, например, Kia Sorento.

Фото: www.motor1.com
#Kia