Новый КоАП введет скидку в 50% на большинство штрафов

В новом КоАП предусмотрят возможность 50-процентной скидки на более чем 1000 составов административных правонарушений. Это в восемь раз больше, чем в нынешней редакции кодекса. Особый порядок уплаты предусмотрен пока лишь для 124 штрафов из более чем 1800.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минюста, в проекте КоАП предусмотрено 1666 составов административных правонарушений. Скидка в половинном размере штрафа будет распространяться на 60 процентов штрафов. Исключение составят грубые административные правонарушения, а также отдельные административные правонарушения в области дорожного движения.

Кроме того, в КоАП сохранили норму о восстановлении срока, если копия постановления о назначении штрафа, направленная по почте, поступила адресату по истечении 20 дней со дня вынесения постановления. Это можно будет сделать по ходатайству лица, привлеченного к административной ответственности.

"РГ" уже писала, что новый КоАП предусматривает ужесточение наказаний за нарушение ПДД. Так, за превышение скорости штраф может вырасти до 3000 -5000 рублей, в зависимости от тяжести нарушения. Если в машине у нетрезвого водителя находился несовершеннолетний ребенок, это грозит лишением прав на 2-3 года и штрафом в 50 тысяч рублей.

Также в кодексе появилась статья, предусматривающая ответственность за систематическое нарушение правил. Если водитель совершил в течение года три грубых нарушения, ему будет грозить лишение прав на срок от одного года до полутора лет. Обо всех новшествах можно прочитать здесь.

Новый КоАП планируется ввести в действие с 1 января 2021 года. Пока документ находится на общественном обсуждении.