Новый Toyota Aygo станет насмешкой над отсталостью конкурентов

Сегмент супермини постепенно сходит на нет. Например, у Citroen C1 и Peugeot 108 точно не будет преемников, но Toyota Aygo отказывается внимать общей тенденции и планирует сменить поколение, оставшись таким образом практически единственным в своём роде.

На данный момент известно, что новая генерация маленького хэтчбека будет спроектирована в Европе, в Брюсселе, сборку из Чешской Республики никуда не перенесут.

По словам исполнительного вице-президента Toyota Europe Мэтта Харрисона, модель является самым актуальным предложением для молодёжи, а в год реализуется порядка ста тысяч экземпляров.

"Я понимаю, какая это сложная задача - сделать модель такого класса рентабельной, и прекрасно понимаю конкурентов, которые отказываются от таких машин, но для нас новый Aygo - возможность наступления, а не ретировки", - цитирует Харрисона Autocar.

Также он отметил, что основная проблема конкурентов - отсутствие гибридов, что влияет на общую экологичность модельного ряда. Маржинальность электрификации транспортных средств малого класса крайне низка, поэтому проще отказаться от них.

"Выбирая автомобиль малого сегмента, вы ожидаете, что он будет стоить недорого. Электрическая установка в настоящий момент не позволяет сделать стоимость машины соответствующей. Например, цена на Peugeot 208 EV точно не вписывается в рамки понимания доступности наших клиентов", - отметил Харрисон.

Ожидается, что новый Aygo примерит стиль SUV и выйдет на рынок с малолитражным двигателем внутреннего сгорания. Впоследствии, если Toyota не будет вписываться в эконормы, вступающие в силу с 2021 года, компания рассмотрит варианты с электрификацией.

Благодаря богатой линейке электрокаров и гибридов Toyota оптимистично настроена в отношении нового Toyota Land Cruiser и спорткаров.