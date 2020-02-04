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04.02.2020 14:00
Рубрика: Легковые авто

Новый Toyota Aygo станет насмешкой над отсталостью конкурентов

Текст: Константин Руссов
Фото: www.autocar.co.uk Фото: www.autocar.co.uk
Фото: www.autocar.co.uk

Сегмент супермини постепенно сходит на нет. Например, у Citroen C1 и Peugeot 108 точно не будет преемников, но Toyota Aygo отказывается внимать общей тенденции и планирует сменить поколение, оставшись таким образом практически единственным в своём роде.

На данный момент известно, что новая генерация маленького хэтчбека будет спроектирована в Европе, в Брюсселе, сборку из Чешской Республики никуда не перенесут.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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По словам исполнительного вице-президента Toyota Europe Мэтта Харрисона, модель является самым актуальным предложением для молодёжи, а в год реализуется порядка ста тысяч экземпляров.

"Я понимаю, какая это сложная задача - сделать модель такого класса рентабельной, и прекрасно понимаю конкурентов, которые отказываются от таких машин, но для нас новый Aygo - возможность наступления, а не ретировки", - цитирует Харрисона Autocar.

Также он отметил, что основная проблема конкурентов - отсутствие гибридов, что влияет на общую экологичность модельного ряда. Маржинальность электрификации транспортных средств малого класса крайне низка, поэтому проще отказаться от них.

Фото: Пресс-служба Hyundai
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"Выбирая автомобиль малого сегмента, вы ожидаете, что он будет стоить недорого. Электрическая установка в настоящий момент не позволяет сделать стоимость машины соответствующей. Например, цена на Peugeot 208 EV точно не вписывается в рамки понимания доступности наших клиентов", - отметил Харрисон.

Ожидается, что новый Aygo примерит стиль SUV и выйдет на рынок с малолитражным двигателем внутреннего сгорания. Впоследствии, если Toyota не будет вписываться в эконормы, вступающие в силу с 2021 года, компания рассмотрит варианты с электрификацией.

Благодаря богатой линейке электрокаров и гибридов Toyota оптимистично настроена в отношении нового Toyota Land Cruiser и спорткаров.

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#Toyota