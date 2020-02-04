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04.02.2020 19:09
Рубрика: Легковые авто

Пикап Hyundai на базе нового Tucson проходит испытания морозом и снегом

Текст: Константин Руссов
Фото: www.motor1.com Фото: www.motor1.com
Фото: www.motor1.com

Прототип пикапа Hyundai Santa Cruz в тяжёлом камуфляже был заснят во время прохождения зимних испытаний. Ожидается, что новинка дебютирует до конца 2020 года, а в продажу поступит в следующем.

Известно, что Santa Cruz делит платформу с новым поколением Hyundai Tucson, который в настоящее время тоже проходит фазу дорожных и климатических испытаний.

Фото: Пресс-служба Hyundai
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Концепт пикапа был показан в 2015 году. Предполагаем, что серийная версия будет больше - на это указывает четырёхдверная конфигурация кузова и увеличенный задний свес. Длина шоукара, напомним, составляла почти пять метров.

Что касается дизайна, то отталкиваться будут от внешности концептуального Santa Cruz, так как он был принят публикой хорошо. Но минувшие пять лет и произошедшая за этот период эволюция фирменного стиля автомобилей Hyundai требуют внесения корректировок.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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Hyundai Santa Cruz прочат гибридную силовую установку во главе с 2,5-литровым бензиновым двигателем. Концепт был оснащён 190-сильным дизелем, который, очевидно не актуален в силу ужесточившихся эконорм.

Ранее сообщалось, что основная аудитория новинки - миллениалы. Известно, что производство Santa Cruz будет организовано в 2021 году на заводе Hyundai в Алабаме, на модернизацию которого будет потрачено порядка 410 миллионов долларов.

Фото: www.motor1.com
#Hyundai