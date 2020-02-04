Подростки под Воронежем устроили прыжки над Вечным огнем

В городе Семилуки Воронежской области подростки устроили развлекательный марафон с прыжками через Вечный огонь на братской могиле.

Сообщения о "возмутительном поведении" подростков в воронежском райцентре появились в социальной сети Вконтакте. Пользователи выразили свое негодование в связи с неуместными играми и прыжками детей на воинском мемориале.

- Вот прыгают, им говоришь, а они не понимают, это ужас, - отметил автор снимка.

Многие читатели назвали поведение несовершеннолетних неправильным и аморальным.

Ранее аналогичный инцидент с мемориалом "Вечный огонь" произошел в Костроме. Подростки устроили на месте бывшего кладбища посиделки, грея ноги на звезде "Вечного огня". От тепла подошвы обуви у них расплавились и оставили грязные следы, запятнавшие мемориал.

Благодаря установленным возле памятника камерам видеонаблюдения несовершеннолетних удалось вычислить. С ними провели профилактическую беседу, заставили взять ведра, швабры и тряпки и собственноручно отмыть испачканный мемориал.

После этого дети перестали пачкать воинский памятник ногами.