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04.02.2020 11:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье разработали программу для диагностики коронавируса

Текст: Анна Бондаренко

Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения РАН при поддержке центра программ Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) при Владивостокском государственном институте экономики и сервиса вместе с китайскими врачами разработали систему искусственного интеллекта, способную диагностировать коронавирус.

Систему совсем скоро начнут тестировать в городе Ухань. Китайская Ассоциации неправительственных медицинских учреждений, куда входят 56 тысяч частных учреждений здравоохранения из разных провинций КНР, собрала бригаду из 500 врачей, которые отправятся в этот город, ставший центром эпидемии, и там начнут использовать разработку российских специалистов. Об этом на презентации диагностической системы рассказал директор Российского центра программ ВОЗ "Укрепление здоровья в больницах" Виктор Фершт, процитировав сообщение, полученное от представителя Ассоциации Чин Ман Хо.

Фото: AP Photo/Ahn Young-joon
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Вице-президент Российской Ассоциации искусственного интеллекта, заместитель директора Института автоматики и процессов управления ДВО РАН Валерия Грибова объяснила суть созданной программы.

В систему вносится персонифицированная информация пациента, жалобы и симптомы, а искусственный интеллект в случае необходимости просит уточнить информацию. На основе полученных данных он может подтвердить или опровергнуть диагноз. После, в случае необходимости, дает рекомендации по лечению для конкретного пациента, учитывая его пол, возраст, состояние здоровья, стадию заболевания, но пока исключительно методами китайской медицины.

- Дело в том, что 27 января Министерство здравоохранения Китая выпустило документ, определяющий как диагностировать и лечить это заболевание методами традиционной китайской медицины. У нас нет других схем, кроме этих. Когда они появятся, мы сможем быстро дополнить систему. Но сегодня проблема наиболее остро стоит в Китае, и именно для него это очень актуально, - пояснила она.

По словам Валерии Грибовой, система создавалась прежде всего в помощь врачам. Она "ведет" специалиста на каждом шаге диагностического процесса, помогает избежать ошибок. Вполне возможно, что позже программу адаптируют для обычных пользователей.

Ученые лаборатории интеллектуальных систем Института давно занимаются проблематикой участия искусственного интеллекта в медицине, именно поэтому им удалось так быстро создать платформу для диагностики нового заболевания.

- У нас большой практический опыт. Мы разработали программную оболочку, которая позволила внести представленную информацию, протестировать ее. Конечно, разработка с нуля такой системы - долгий и дорогостоящий процесс. Программа позволяет диагностировать и другие заболевания, мы работаем с врачами разного профиля, - сказала Валерия Грибова.

Разработчики полагают, что использование программы сделает лечение больных более эффективным. Что касается вакцины, то, как сказал Виктор Фершт, сейчас ее не существует, а появится она не ранее 2021 года, так как на тестирование ее требуется время.

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