Директор крымского музея оценила затягивание дела о Скифском золоте

Директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина не считает "дурным знаком" перенесение Апелляционным судом Амстердама окончательного решения о принадлежности коллекции Скифского золота на март 2020 года и полагает, что в этом случае время благоприятствует российской стороне. Об этом она заявила на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Симферополе.

- До 3 марта судом дана возможность трем сторонам (помимо Украины и России это и Музей Алларда Пирсона) представить еще какие-то документы, высказать замечания и так далее, - пояснила Умрихина. - Мне кажется, время должно работать на нас: что-то должно измениться в политической ситуации. Мы не раз говорили: все международное право на нашей стороне, и в том нет никаких сомнений. Есть вмешавшаяся в это политика и недостойно себя ведущие чиновники.

При этом директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, экспонаты которого входят в коллекцию так называемого Скифского золота, выразила надежду на положительный для крымских музеев исход дела.

- Надежда есть, у нас хорошие адвокаты, достаточно серьезная борьба, мы оспорили в Гаагском суде заявленные Украиной отводы судей, - добавила она.

Ранее гендиректор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин сообщил, что решение о судьбе скифского золота ожидается в марте.

Перед этим Апелляционный суд Амстердама отложил окончательное решение о принадлежности коллекции и дал сторонам два месяца на предоставление дополнительной информации о правах собственности. По словам Мальгина, прием возражений продлен до начала марта - тогда же должно быть решение по вопросу.

Напомним, дело о скифском золоте, находящемся в Нидерландах, тянется уже почти шесть лет. В феврале 2014 года экспозиция из 2000 предметов, переданных фондами четырех крымских музеев, отправилась в Амстердам, где она выставлялась в частном музее Алларда Пирсона. Выставка должна была продлиться до конца лета, а затем артефакты следовало вернуть их владельцам. Однако в конце августа 2014 года музей Пирсона принял решение не возвращать коллекцию до решения суда, поскольку свои права на нее заявил официальный Киев.