Россия вывезет из китайского Уханя несколько граждан стран СНГ

Россия эвакуирует из города Ухань и провинции Хубэй несколько граждан стран СНГ, сообщил посол РФ в Пекине Андрей Денисов.

По словам дипломата, среди эвакуируемых из Китая находятся граждане Беларуси, Казахстана, а также Армении. В их число входят те, кто отстал от своего рейса, было также несколько армянских студентов. "Проблема вывоза граждан СНГ упирается не в наше желание, а в наличие свободных мест", - комментирует ситуацию посол.

Ранее сообщалось, что порядка 132 граждан РФ изъявили желание покинуть провинцию Хубэй, где фиксируется наиболее сложная обстановка с распространением заболевания коронавирусом. Решение об эвакуации россиян из КНР было принято в конце января. Все должны пройти двухнедельный карантин. В субботу начался вывоз из Китая российских граждан через пограничные пункты Приморского края.