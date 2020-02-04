Саудовская Аравия предложила ОПЕК сократить добычу нефти

Саудовская Аравия обратилась к странам, входящим в ОПЕК, с предложением сократить добычу нефти на 0,5 миллиона баррелей в сутки. Как пишет газета The Wall Street Journal, Эр-Рияд считает целесообразным сохранить увеличенную квоту "на время кризисной ситуации", связанной со вспышкой коронавируса в Китае.

Условия сокращения нефтедобычи ранее предложил обсудить министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане. При этом он отметил, что если входящие в ОПЕК страны не готовы к конкретным действиям, то во внеочередной встрече, запланированной на 4-5 февраля, нет необходимости.

В минувший понедельник на торгах в Лондоне стоимость барреля марки Brent снизилась до 55 долларов (минус 10 процентов). Рынки начали реагировать на сложную ситуацию в Китае. На первый план вышли опасения и страхи, связанные с весьма туманным будущим.

Цены на "черное золото" упали из-за пессимистических настроений участников рынка, отметил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. "В случае успешной борьбы с эпидемией отыграть потери в цене нефть сможет за очень короткий срок", - добавил эксперт.