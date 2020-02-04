Toyota сделала для России дерзкую Camry

С 4 февраля 2020 года дилеры Toyota начали приём заказов на новую версию седана Camry, которую компания создала специально для российского рынка. Исполнение S-Edition называют лимитированным, но не уточняют, насколько быстро нужно бежать заключать договор на покупку.

Традиционно для спецверсий характерны пусть минимальные, но изменения в стайлинге. Camry S-Edition доступен в двух цветах. У автомобиля в "белом перламутре" индивидуальности больше, так как крыша, спойлер, корпуса зеркал, молдинги, стойки дверей выкрашены в чёрный. Также модель можно заказать в полностью чёрном цвете.

Вне зависимости от выбранного колера на бамперах Camry присутствуют красные вставки. Оптика, к слову, вся светодиодная, а у задних фонарей есть чёрная окантовка. Завершают список элементов, отвечающих за "дерзость" в облике седана, 18-дюймовые диски особого дизайна и шильдик.

Для спецверсии было разработано новое оформление сидений, обивка которых получила красную прострочку и вставки. Красная нить также появилась в швах подлокотников и центральной панели.

В состав базовой комплектации входит комплекс Toyota Safety Sense 2.0, в котором заявлены системы предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознаванием пешеходов, оповещения о смене полосы движения, автоматического переключения дальнего света на ближний и система распознавания дорожных знаков.

Фото: Пресс-служба Toyota.

Сиденья водителя имеют электропривод регулировки в восьми направлениях. Также седан оснащён камерой заднего вида с динамической разметкой, подогревом всех сидений, руля, зеркал и лобового стекла, системой бесключевого доступа Smart Entry.

Не лишним сочли дополнительно промаркировать Camry S-Edition. Противоугонный идентификатор T-Mark представляет собой набор микроточек на разных элементах кузова с PIN-номером, который соответствует VIN автомобиля. Таким образом автомобиль сделали менее привлекательным для угонщиков.

Toyota Camry S-Edition оснащён двигателем 2.5 литра мощностью 181 л.с. и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Цена на новинку составляет 2 104 000 рублей. Купить Camry в самой доступной комплектации можно начиная от 1 573 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Toyota.