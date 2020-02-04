Украинский экономист счел ситуацию с бюджетом худшей в истории

Украинский экономист Владимир Компаниец назвал нынешнюю ситуацию с бюджетом страны одной из худших в истории. Он отметил в Facebook, что выполнение плана доходов в государственный бюджет Украины за первый месяц текущего года составило 78,54 процента. Это ниже аналогичных показателей предыдущих лет.

Компаниец подчеркнул, что план также не выполнили таможенная и налоговая службы. По его словам, есть проблемы и при поступлении средств в местные бюджеты.

Как заявили в Верховной Раде страны, государственный долг Украины увеличился за последние три месяца на 717 миллионов долларов, в связи с чем Киеву придется корректировать бюджет на 2020 год.

Ранее глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук предрек крах украинской экономики. По его словам, это может произойти из-за "пирамиды облигаций внутреннего государственного займа" (ОВГЗ).