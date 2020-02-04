В китайском Ухане приземлился самолет ВКС России

В аэропорту китайского города Ухань произвел посадку первый самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России, отправленный нашими военными для эвакуации россиян. Напомним, именно в этом городе произошла вспышка коронавируса. Когда инфекция стала массово распространяться по миру, было принято решение о прекращении воздушного и железнодорожного сообщения с Китаем. Эвакуацией же россиян, застрявших в Ухане, было поручено заняться российским военным. Во вторник утром вылетел первый военно-транспортный самолет Ил-76.

"Первый самолет ВКС России совершил посадку в аэропорту города Ухань. Продолжительность перелета составила около 4 часов", - сообщили днем в Минобороны РФ, напомнив, что борт вылетел с одного из военных аэродромов Восточного военного округа.

Отмечается, что все эвакуируемые российские граждане с помощью бесконтактной термометрии пройдут на стоянке прилетающих самолетов в аэропорту Ухань первичный осмотр. Его проведут российские военные медики и специалисты Минобороны РФ в области вирусологии. При этом все они будут одеты в специальные защитные костюмы.

В то же время второй самолет ВКС России уже вылетел в Ухань.

Ранее сообщалось, что для эвакуации российских граждан из Китая будет задействовано 5 самолетов ВКС России, на борту которых будут находиться специалисты-вирусологи.

Привлечь для эвакуации россиян военную авиацию в минувшую субботу распорядился президент РФ Владимир Путин.