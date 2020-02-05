Элитные дагестанские овцы обживаются в Беларуси

Беларусь заинтересовалась выведенным в Дагестане элитным поголовьем овец породы артлухский меринос. Первая партия - 109 голов - уже отправлена белорусским животноводам.

Как рассказали "СОЮЗу" в пресс-службе Минсельхоза Дагестана, острый глаз чабана сразу отличит артлухского мериноса от дагестанской горной овцы. У новой овцы крепче конституция и плотнее шуба. Отличается хорошим набором веса и скороспелостью. При этом шерсть новой породы на 97-98 процентов мериносовая с тониной (малой толщиной) шерсти 17,6-20,1 микрона. Средний настриг шерсти на одну голову - четыре килограмма...

Интерес животноводов к мериносам объясняется хорошими качествами шерсти, а также неприхотливостью этих животных

Работа по выведению нового типа овец началась в Казбековском районе Дагестана более четверти века тому назад. Под научным руководством доктора биологических наук Александра Сурова и доктора сельскохозяйственных наук Ханмагомеда Мусалаева местные чабаны из "СПК "Красный Октябрь" стали экспериментировать с новыми овцами.

Сначала дагестанскую горную породу пытались смешивать с горным корриделем из Карачаево-Черкесии. В 2005 году, учитывая, что только мериносовая шерсть была востребована на рынке, местных овец впервые покрыли баранами, полученными при скрещивании австралийского мериноса мясошерстного направления с овцематками ставропольской породы. Лишь спустя годы испытаний в колхозе "Красный Октябрь" смогли заявить, что вывели новый тип овец. Породу зарегистрировали как "артлухский мясной меринос" - по названию села Артлух, где расположена центральная усадьба племенного хозяйства.

Подтверждение качеств новой породы процесс достаточно долгий. К примеру, для проверки такого показателя, как скороспелость (способность животного быстро набирать вес), четыре года тому назад потребовалось проводить целое исследование. Чабаны-селекционеры под руководством доктора сельскохозяйственных наук Ханмагомеда Мусалаева отобрали группу из 50 овец и стали вести наблюдения. В возрасте пяти месяцев овцы набрали по 37 килограммов. Суточный привес составил около 220 граммов, тогда как обычно дагестанские овцы набирают около 80 граммов. Таким образом, продуктивность артлухских овец на 20-25 процентов оказалась больше продуктивности овец дагестанской горной породы.

Новая порода стала стремительно набирать популярность среди чабанов. Сначала артлухских мериносов стали покупать овцеводы из горных районов Дагестана. В 2015 году на племя в Ярославскую область было реализовано 450 голов ярок и баранов-производителей. Затем целые отары овец закупили фермеры из Карачаево-Черкесии и Чеченской Республики.

После агропромышленной выставки "Золотая осень-2019" партнеры из Беларуси попросили подготовить для них на нынешний год партию артлухских мериносов. Для племенного разведения, подчеркнули в Минсельхозе Дагестана.

В тему

- У Беларуси и России давнее сотрудничество в области племенного животноводства, - рассказал "СОЮЗу" первый заместитель генерального директора Белорусского государственного объединения по племенному животноводству "Белплемживобъединение", кандидат сельскохозяйственных наук Геннадий Гунев. - Например, тесные связи у нашего объединения установились с племенным предприятием АО "Московское", гендиректор которого Иван Янчуков не раз бывал в Минске на международной выставке "Белагро". Наши специалисты знакомились с работой "Московского". Витебское племпредприятие закупало там продукцию.

Мы продавали туда быков герефордской породы. В 2016-2018 годах племенных нетелей поставляли в Нижний Новгород и Чувашию. Кстати, наши специалисты выезжали в Чувашскую Республику с консультациями по вопросам разведения белорусских голштинов после их закупки. Беларусь также покупает племенной скот в России. В прошлом году из Ленинградской области в Мядельский район поставили партию нетелей голштинской породы.

С Псковской областью тесно сотрудничает Витебщина, реализуя сельхозпредприятиям лучший генетический материал. Гродненщина поставляет его в Брянскую и Владимирскую области.

Работаем с Россией и в области коневодства. За период с 2016 г. в РФ реализовано 18 племенных лошадей - в основном верховых спортивных пород. Сотрудничаем с Всероссийским научно-исследовательским институтом коневодства Рязанской области по вопросам племенной работы, обмениваемся селекционным материалом.

Овцеводство в Беларуси - важная тема в последние годы. Принята госпрограмма по развитию этой отрасли. Для изучения опыта белорусские специалисты посещали Союз овцеводов в Ставропольском крае. Теперь вот фермер из Могилевской области поставил на карантин партию овец для дальнейшей их покупки и разведения. Это еще одно свидетельство взаимовыгодного сотрудничества животноводов двух стран.