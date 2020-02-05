Социальные сети захлестнула новая волна интернет-мошенничества. Злоумышленники действуют, казалось бы, по заезженной схеме: взламывают аккаунт и рассылают сообщения с просьбой о помощи якобы от имени его владельца. В принципе, ничего нового, но удивительно другое - многие по-прежнему ведутся на эти уловки. "РГ - Неделя" рассказывает, как сохранить свою страницу в Сети и не потерять деньги.

Куда ведет след

Жалобы от пользователей соцсетей особенно активно сыплются последние дни. Чаще мошенники, представляясь друзьями, скидывают номер банковской карты и просят перечислить на нее деньги. Якобы на лечение или просто в долг. Теперь пошли дальше - для большей убедительности присылают скриншоты "пластика" с именем и фамилией владельца. Смотрится правдоподобно. Недавно развести пытались и корреспондента "РГ". Оба раза - в соцсети "ВКонтакте". Написала знакомая девушка из университета, в котором учились на одном факультете, но особо не общались. Это и смутило. Рассказала, что не стало ее мамы. Инсульт... Врачи помочь не успели... Попросила любую сумму - будь то 500 рублей или 5 тысяч, поскольку семья покрыть ритуальные услуги не может. Далее - "не будьте равнодушными", "цените своих близких" и тому подобное. В ответ написать ничего не успел - страницу девушки администрация сайта быстро заблокировала.

А вот еще одна легенда - якобы карта заблокирована банком, нужны взаймы на пару дней 3-4 тысячи рублей, пока ситуация не разрешится. Такое "письмецо счастья" впервые прилетело друзьям из списка от журналистки Анастасии Забаровой. "Позвонила подруга и сказала, что я прошу у нее денег. Я открыла на телефоне приложение и не смогла зайти, так как пароль уже сменили, - рассказала она "РГ" . - Некоторые поверили, потому что мои имя и фамилия на карте были. Перевести ничего не успели. Я отсутствовала в Сети от силы минут 20, за пять минут вернула себе доступ и всех оповестила, что писали мошенники. Вообще я часто нахожусь в онлайне, поэтому заметила бы быстрее, но в тот момент была в кино". В службу поддержки банка, указанного на псевдокарте, Анастасия все же сообщила. Еще поменяла пароль от странички, перешла на двухфакторную аутентификацию и удалила из переписок пароли, логины, почту, документы. Как оказалось, все сделала правильно. В пресс-службе "ВКонтакте" рассказали: подозрительные сообщения нужно отмечать как спам. В этом случае поступит сигнал модераторам, которые остановят взломщиков и вернут владельцу его страницу.

- К сожалению, мошенники продолжают создавать новые схемы для обмана пользователей, но мы максимально оперативно берем такие случаи в работу и боремся с нарушителями, - сообщили представители соцсети. - Регулярно обновляем функции для безопасности профилей и данных пользователей.

Банки же советуют перепроверять информацию, даже если карты внешне очень похожи на настоящие. "Этот вид мошенничества известен давно и не имеет никакого отношения к банку, - пояснили в пресс-службе ВТБ. - Мошенники при помощи специальных программ делают фотографию карты любого банка с любым именем, а указывают номер карты, принадлежащей мошеннику и оформленной на дропа - человека, который предоставляет банковскую карту, оформленную на его имя, для транзитных переводов денежных средств". Замдиректора департамента информационной безопасности банка "Открытие" Илья Сулоев призывает не поддаваться давлению и всегда звонить родственникам и друзьям. Если возможности набрать номер нет, можно задать вопросы, ответы на которые знают только близкие.

Отыскать таких мошенников весьма сложно, а порой - практически невозможно. По словам главы представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ Василия Дягилева, правоохранительные органы, даже желая поймать преступников, не всегда могут это сделать. "Не хватает доказательств или нет ресурсов, чтобы определить, где искать злоумышленника, - говорит он. - Именно поэтому этот вид мошенничества настолько популярен: наказания практически отсутствуют". К тому же сами жертвы редко обращаются в полицию. "Еще реже такие инциденты объединяются в одно дело, хотя именно это могло бы увеличить размер причиненного ущерба", - подчеркивает начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов. Тем не менее юрист Европейской юридической службы Евгений Иванов все же настоятельно рекомендует обращаться в полицию. По его словам, действия мошенников можно квалифицировать по статьям "Неправомерный доступ к компьютерной информации" и "Мошенничество в сфере компьютерной информации".

Клоны для клоунов

Как же себя защитить? Эксперты призывают соблюдать "цифровую гигиену". Директор департамента информационной безопасности компании Oberon Андрей Головин предлагает читателям "РГ" придерживаться нескольких простых правил.

Отыскать интернет-мошенников весьма сложно

Например, перед входом в аккаунт нужно обращать внимание на наименование сайта в адресной строке. Злоумышленники часто создают сайты-клоны, которые могут отличаться от адреса оригинала всего одним символом. Введя логин и пароль на таком сайте, пользователь автоматически передает в руки мошенников свои личные данные.

Особо продвинутые могут перехватить ваши данные, пока вы пользуетесь бесплатным WI-FI. "Используйте мобильный интернет. Сегодня он стоит недорого, а скорости вполне хватит и для онлайн-покупок, и для просмотра фильма", - говорит Головин. Не советует он и открывать подозрительные письма, переходить по незнакомым ссылкам - этого достаточно для утечки данных или загрузки вредоносных программ. Еще один важный момент - пароль. "Некоторые пользователи указывают дату рождения, имена, клички животных, - объясняет Головин. - Я рекомендую придумать порядка 12 паролей и менять их раз в месяц. Пароль должен состоять минимум из 8-9 символов и нелогичной комбинации цифр и букв, чередующихся в случайном порядке".

Кстати

Чей "пластик"?

Вот такие скриншоты карт мошенники рассылают пользователям соцсетей. Если вы их получили, не стесняйтесь звонить в банк и проверять информацию о карте и ее владельце. Узнать, какому банку на самом деле принадлежит "пластик", можно и самому. В интернете много сервисов, позволяющих это сделать. Там нужно ввести первые шесть цифр номера карты.