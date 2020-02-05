Лучший фильм 2019 года станет сериалом

"Текст" - экранизация бестселлера Дмитрия Глуховского о 27-летнем Илье Горюнове, отсидевшем семь лет в тюрьме по ложному обвинению. Выйдя на свободу, он необдуманно мстит своему обидчику, молодому офицеру ФСКН Петру Хазину, и получает доступ к его смартфону, проживая чужую жизнь через текст на экране.

Фильм поставил молодой режиссер Клим Шипенко, у которого уже есть "Золотой орел" за "Салют-7", а главные роли в нем исполнили Александр Петров, Иван Янковский и Кристина Асмус.

- Я хотел написать реалистический роман. Реалистический - значит о том, что бывает на самом деле. О том, что может случиться с каждым. Невероятно, как история журналиста Ивана Голунова оказалась похожа на историю героя моей книги "Текст" Ильи Горюнова, - рассказал писатель Дмитрий Глуховский. - По сути, есть только одно мистическое и необъяснимое совпадение: схожесть имен, а остальное - статистика. Каждый четвертый заключенный в стране, 140 тысяч человек, сидит по 228-й статье за наркотики. И среди них наверняка есть такие же невиновные, как Иван Голунов, потому что подбросить наркотики - самый простой способ расправиться с неудобным человеком. На мой взгляд, история Голунова и Горюнова сегодня не исключение.

Полнометражная экранизация "Текста" вышла в кинотеатрах России в конце октября 2019 года, получив высокие оценки критиков и зрителей, а также собрав около 400 млн рублей в прокате, "Текст" посмотрели около 1,5 млн зрителей.

- Создание сериала "Текст" будет полностью профинансировано из собственных средств, - прокомментировал генеральный продюсер проекта и сооснователь видеосервиса START Эдуард Илоян. - Мы приняли решение о запуске оригинального сериала сразу после успешного проката фильма. Нам показалось, что зрителям будет интересно немного шире взглянуть на историю главного героя.

- Идея появилась на съемках фильма и я предложил продюсеру Эдуарду Илояну: давай сделаем из этого материала два формата - и фильм, и сериал. И когда стало понятно, что у "Текста" есть большая фан-база, которая будет рада посмотреть сериал, мы поняли, что не можем отказать им в удовольствии, - рассказывает режиссер Клим Шипенко. - Конечно, я принимаю участие в монтаже, делаю сериал со своим режиссером монтажа Тимом Павелко, и мы будем монтировать все совершенно по-другому. Многие сцены, которые были в фильме, будут смотреться абсолютно иначе. Это осознанное решение.

Фильм "Текст" создала большая продюсерская команда. В ней есть белорус Виталий Шляппо из Витебска. Капитан команды КВН БГУ.