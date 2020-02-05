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05.02.2020 16:55
Рубрика: Власть

Путин призвал новый кабмин к прорыву в дебюрократизации

Текст: Кира Латухина
Президент Владимир Путин призвал новый состав кабмина к командной работе для достижения результата - роста зарплат и доходов граждан. Нужно совершить прорыв в дебюрократизации, также указал он.

"Новый состав правительства сформирован, все организационные вопросы решены, и важно активно наращивать темп по всем ключевым направлениям работы", - заявил глава государства на встрече с членами правительства в Кремле. Главная задача - рост реальных зарплат и доходов граждан, подчеркнул он. И на это надо нацелить усилия всего правительства, не делить его на блоки. "Должна быть коллективная командная работа, нацеленная на конечный результат", - заявил Владимир Путин.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Президент призвал сконцентрировать усилия на экономической, социальной, образовательной политике, развитии инфраструктуры. "Надо так наладить работу кабинета, чтобы положения Послания и майские указы были исполнены в конкретные сроки, в полном объеме", - добавил он. Необходимо быть в постоянном контакте с регионами, муниципалитетами, НКО и гражданами, использовать наиболее эффективные механизмы и практики достижения национальных целей.

"Знаю, вы проводите серьезную оптимизацию административных процедур", - заметил Путин, сообщив, что вчера ему об этом рассказывал премьер-министр. "Жду от вас настоящего прорыва в дебюрократизации по всем направлениям - это залог доверия граждан", - заявил он и попросил оперативно подготовить и принять нормативную базу, наладить работу на местах. Прежде всего это касается выплат семьям с детьми, а также материнского капитала и горячего питания в начальной школе. "Все формальности надо отработать максимально быстро", - сказал президент. Чтобы люди без волокиты могли оформить свое право на получение выплат, в том числе и путем дистанционной подачи заявлений.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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"Правительство уже приступило к выполнению задач Послания", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. На заседании кабмин обсудил, как максимально эффективно организовать эту работу, оперативно подготовлен перечень поручений с четкими сроками, персональную ответственность по своим направлениям несут также вице-премьеры. "Осознаем, что в самое короткое время надо будет добиться видимых и конкретных результатов - рост экономики, улучшение демографической ситуации, повышение доходов граждан", - заверил Мишустин. И главное - это создание уверенности в завтрашнем дне. Работа идет в графике, необходимые изменения по масштабу сопоставимы с нацпроектами, сравнил премьер-министр. Ресурсы мобилизованы и согласованы с Минфином. По итогам года предпринятые меры позволят добиться увеличения темпов роста ВВП.

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