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05.02.2020 15:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Черноморское побережье Кубани обрушится мощный шторм

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости
Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости

Краснодарское побережье Черного моря - от Новороссийска до Сочи - в ближайшие сутки окажется в эпицентре штормовой погоды, скорость ветра на отдельных участках составит 20-25 метров в секунду. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в территориальном центре мониторинга и прогнозирования ЧС министерства ГО и ЧС Краснодарского края.

Фото: iStock
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Ранее в соцсетях появилась информация о якобы приближающемся к югу России шторме "Петра", который ударил по странам Центральной и Восточной Европы. Из-за него произошли наводнения, водяные смерчи и другие неблагоприятные погодные явления в ряде стран. Однако в официальных ведомствах это сообщение не подтвердили.

- На Черном море непогода сохранится до конца суток. Благодаря южному и юго-восточному направлениям ветра волны разгонятся до своих максимальных значений. Так что сейчас в районе Туапсе высота валов приближается к 1,5-2 метрам. Но это нормальное явление для февраля, в этот период здесь бушуют сильные шторма. Особо мощные порывы ветра до 20-25 метров в секунду будут наблюдаться на побережье Туапсе, Джубги, Геленджика. В Новороссийске такие условия создают большую проблему для пришвартованных судов, так как волна заходит в бухту напрямую, - говорит руководитель территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС министерства ГО и ЧС Краснодарского края Юрий Ткаченко.

Как ранее писала "РГ", обрушившиеся накануне обильные осадки вызвали в окрестностях Горячего Ключа паводок - в станице Саратовской подтопило часть дороги, из-за чего отрезанными от внешнего мира оказались 27 частных домов, в которых проживают 52 человека (детей нет). Сейчас здесь продолжает действовать введенный режим ЧС. В Сочи вторые сутки действует штормовое предупреждение: в районе ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, усиление ветра до 20-25 метров в секунду, подъем уровня воды в реках, местами с достижением опасных отметок. Спасатели просят жителей и гостей курорта быть внимательными и осторожными в ненастье.

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