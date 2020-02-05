В Севастополе не будут вводить графики подачи воды

Потребителям Севастополя продолжат подавать воду в круглосуточном режиме. Об этом сегодня сообщила пресс-служба городского правительства.

Напомним, ранее в мэрии Симферополя объявили о введении графиков подачи воды жителям. Это связано с низким уровнем запасов в водохранилищах полуострова. Из-за скудных осадков осенью и зимой в них осталось менее трети общего объема воды.

В Чернореченском водохранилище, которое питает Севастополь, на сегодняшний день накоплено 30,5 миллиона кубометров воды. Это менее половины полного объема водохранилища (64 миллиона кубометров). Однако власти города не считают ситуацию опасной.

- Это нормальный показатель для данного времени года. Сейчас выпадают осадки, и объем воды в Чернореченском водохранилище увеличивается, - отметили в пресс-службе.

Для сравнения, в феврале-марте 2019 года Чернореченское водохранилище было заполнено более чем на 60 миллионов кубометров. А летом 2014 года в результате продолжительной засухи в нем осталось всего лишь 7,5 миллиона кубометров - это почти равно минимальному уровню, при котором воду отбирать нельзя.