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05.02.2020 15:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Севастополе не будут вводить графики подачи воды

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Потребителям Севастополя продолжат подавать воду в круглосуточном режиме. Об этом сегодня сообщила пресс-служба городского правительства.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Напомним, ранее в мэрии Симферополя объявили о введении графиков подачи воды жителям. Это связано с низким уровнем запасов в водохранилищах полуострова. Из-за скудных осадков осенью и зимой в них осталось менее трети общего объема воды.

В Чернореченском водохранилище, которое питает Севастополь, на сегодняшний день накоплено 30,5 миллиона кубометров воды. Это менее половины полного объема водохранилища (64 миллиона кубометров). Однако власти города не считают ситуацию опасной.

- Это нормальный показатель для данного времени года. Сейчас выпадают осадки, и объем воды в Чернореченском водохранилище увеличивается, - отметили в пресс-службе.

Для сравнения, в феврале-марте 2019 года Чернореченское водохранилище было заполнено более чем на 60 миллионов кубометров. А летом 2014 года в результате продолжительной засухи в нем осталось всего лишь 7,5 миллиона кубометров - это почти равно минимальному уровню, при котором воду отбирать нельзя.

Общество Экология Экономика ЖКХ Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь

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