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05.02.2020 06:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Глава Минздрава прибыл в Тюмень

Текст: Лидия Захарова

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прибыл в Тюмень, куда из Китайской народной республики двумя бортами ВКС России будут доставлены граждане России. Сразу по прибытию Михаил Мурашко вместе с губернатором Тюменской области Александром Моором посетил реабилитационный центр, где на время карантина разместятся 144 человека, прибывших из города Ухань.

Фото: AP Photo/Andy Wong
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По результатам осмотра министр дал высокую оценку готовности учреждения и персонала: "Медицинские подразделения полностью готовы - реанимация и диагностическое отделение обеспечены необходимым оборудованием и медикаментами, квалифицированный медперсонал будет вести круглосуточное дежурство", - сообщил Михаил Мурашко.

Министр также посетил областную инфекционную клиническую больницу, проверил степень готовности к усиленному режиму работы.

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