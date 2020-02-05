Глава Минздрава прибыл в Тюмень

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прибыл в Тюмень, куда из Китайской народной республики двумя бортами ВКС России будут доставлены граждане России. Сразу по прибытию Михаил Мурашко вместе с губернатором Тюменской области Александром Моором посетил реабилитационный центр, где на время карантина разместятся 144 человека, прибывших из города Ухань.

По результатам осмотра министр дал высокую оценку готовности учреждения и персонала: "Медицинские подразделения полностью готовы - реанимация и диагностическое отделение обеспечены необходимым оборудованием и медикаментами, квалифицированный медперсонал будет вести круглосуточное дежурство", - сообщил Михаил Мурашко.

Министр также посетил областную инфекционную клиническую больницу, проверил степень готовности к усиленному режиму работы.