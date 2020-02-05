По делу о расстреле девушек на горе Уктус проанализируют 12 Тбайт данных

Жителю Екатеринбурга, который проходит обвиняемым по резонансному убийству двух девушек на горе Уктус в 2018 году, продлили срок ареста. "Рассмотрев представленные материалы, суд согласился с доводами следствия, продлив срок содержания под стражей до 25 мая 2020 включительно", - сообщил руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Свердловской области Сергей Мальцев.

Он рассказал также, как о ходе расследования преступления. В частности, по словам следователя, анализируется информация с электронных носителей, изъятых у фигуранта: в общей сложности, около 12 терабайт. "Кроме того, назначена судебная стационарная психиатрическая экспертиза в отношении обвиняемого. Она будет проводиться минимум месяц", - подчеркнул Сергей Мальцев.

Напомним, двух подруг с огнестрельными ранениями нашли на склоне уктусского горнолыжного комплекса 26 августа 2018 года. Одна погибла на месте, вторую врачи пытались спасти, но позднее в больнице она также скончалась.

Было возбуждено дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство", но раскрыть преступление по горячим следам не удалось. Правоохранительные органы допросили около двух тысяч человек, провели свыше 300 различных экспертиз, в том числе ДНК, баллистическую и так далее.

И лишь в прошлом году в деле появился подозреваемый. 34-летнего жителя Екатеринбурга, инженера одного из местных предприятий, задержали девятого декабря. В его квартире нашли составные части оружия, в том числе - компоненты пневматики. Как рассказал тогда пресс-секретарь МВД области Валерий Горелых, сначала задержанный на все вопросы говорил "затрудняюсь ответить", признательные показания дал после проверки на полиграфе.

По инкриминируемой статье (пункты "а", "и" части 2 статьи 105 УК РФ) ему грозит наказание вплоть до пожизненного срока.