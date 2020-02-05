5 февраля в столице Беларуси откроется XХVII Минская международная книжная ярмарка. Россия станет ее почетным гостем, а центральную экспозицию представят США. Нет сомнения, что эта коллизия - особенно в свете недавних событий - будет щекотать нервы политических обозревателей. Не думаю, что открою страшную тайну: американцы собирались представить свою книжную индустрию в Минске еще в прошлом году, но по ряду причин, прежде всего из-за особенностей бюджетного процесса в США, этого не произошло. Поэтому не стоит выстраивать прямую логическую цепочку: нефтяные проблемы - визит Майкла Помпео - книжная ярмарка. У литераторов, на каком бы языке они ни писали, своя повестка дня, и она, как правило, не укладывается в сиюминутный политический расклад. Но всякая случайность, как известно, это проявление закономерности.

Очевидно, что и американцы, и европейцы имеют свои интересы на постсоветском пространстве, они прикладывают, порой не без успеха, немало усилий для того, чтобы ослабить позиции России в той или иной стране "нового" зарубежья. Недавний тур Госсекретаря США М. Помпео, начавшийся в Украине и завершившийся в Узбекистане, наглядное тому свидетельство. Но пока еще, пожалуй, не менее, но и не более, чем в пределах десятилетия, у нашей страны есть определенная фора в отношениях с ближайшими соседями, с которыми мы 30 лет назад жили в одном государстве. Неслучайно одной из сквозных и, пожалуй, наиважнейших тем на книжной ярмарке в Минске станет грядущее 75-летие Великой Победы, которая для белорусов священна в той же мере, что и для россиян. История Великой Отечественной при всех сложных ее поворотах по сей день сохранила объединяющий смысл для народов большинства постсоветских стран, даже для тех, кто по разным политическим причинам разошелся с Россией, как Грузия, к примеру. И это тоже одна из причин, по которой участие и победа СССР во Второй мировой войне стали предметом оскорбительных нападок на нашу страну со стороны зарубежных историков, публицистов и политиков. И это не может оставаться без внятного ответа с нашей стороны, - народы СССР приняли на себя основные тяготы Великой Отечественной и Второй мировой войн, потеряв десятки миллионов жизней. Мертвые сраму не имут, а живые - имут.

История Великой Отечественной войны по сей день сохранила объединяющий смысл для народов большинства постсоветских стран

Но надо понимать: общее прошлое обладает определенным запасом прочности, который имеет свойство истончаться во времени, если не появляется образ общего будущего. И образ этот не может быть узко прагматичным, его не создать вне гуманитарно-научной среды. В том числе без усилий писателей.

Неслучайно, когда в 2015 году представители белорусской, российской, украинской творческой и научной интеллигенции создали международный проект "Минская инициатива", в его рабочей программе появился альманах Terra poetica, объединяющий творческую молодежь трех стран. В рамках нынешней Минской ярмарки будет представлен уже четвертый выпуск этого издания на трех языках. На этот раз оно посвящено эссеистике, которая требует от автора умения свободно мыслить, не боясь обвинений в субъективности и причудливости ассоциаций. Выдающийся образец этого вида художественных размышлений - "Опыты" Монтеня, который определил эссе и как науку самопознания.

Первые три сборника Terra poetica, выходившие при активном участии двух замечательных поэтов - киевлянки Леси Мудрак и москвича Андрея Коровина - представили читателям по преимуществу, совсем молодых людей, выросших в государствах, образовавшихся после самороспуска СССР. Их знания о Советском Союзе, общем политическом, экономическом, духовном пространстве многоязыкой империи напрямую не связаны с личным опытом, лишены субъективной эмоциональности. Они живут в многовекторном мире, где интеллектуальные и бытовые соблазны искушают сильнее, чем воспоминания родителей об утраченном советском времени. Испытание настоящим заставляет думать о будущем.

Стендаль писал, что любовь начинается с удивления. Похоже, эти молодые люди из Беларуси, России и Украины, готовые печатать свои произведения на родных языках под общей обложкой, удивили друг друга. Любовь всегда загадочна, но то, что авторы из трех славянских стран вступили в осмысленное творческое общение, означает, что интерес друг к другу неподделен.

Молодые люди из Беларуси, России и Украины готовы печатать свои произведения на родных языках под общей обложкой

Составители четвертого альманаха Terra poetica отступили от принципа "журнала молодых и для молодых". И мне кажется, не проиграли. Можно, конечно, посчитать, каково соотношение молодых и маститых литераторов на этих страницах. Но это пустое дело. Известные писатели пишут о тех, кто помог им сформироваться в жизни и творчестве, то есть занимают по отношению к героям ученическую позицию. И в этом они близки с той молодежью, которая соседствует с ними на журнальных страницах. Но самое главное в том, что от этого собрания эссе, написанных, как справедливо заметил в предисловии Сергей Надеев, людьми разных эстетических пристрастий и идейных убеждений, просто невозможно оторваться. Размышления о писателях - Олесе Гончаре, Александре Ревиче, Василе Зуёнке, Иване Драче, Юрии Казакове, Василии Аксенове и других, ушедших или только начинающих творить, оказываются серьезным погружением в прожитое и проживаемое, в реальность, которая рождает "открытую рану слова" (из эссе Ирины Сажинской об Олесе Ульяненко). Слова, способного упорядочить хаос бытия.