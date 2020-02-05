В Госдуме оценили речь Трампа перед Конгрессом

Напомним, что Трамп выступил со своим уже третьим обращением о положении дел в стране. Речь была ориентирована на грядущие президентские выборы.

Железняк, комментируя речь журналистам, заметил, что президент США "очень гордится постоянно растущими военными расходами, мечтает высадить на Луне американскую женщину-астронавта и покорить Марс".

- А главное - намерен и дальше поддерживать в разных странах "цветные революции", бороться с "неугодными" США властями суверенных стран и продолжать грубое давление на партнеров для заключения наиболее выгодных торговых сделок, - отметил политик.

Он выделил заявление президента США о намерении прекратить участие американских солдат в военных действиях на Ближнем Востоке. Однако эти слова останутся "пустым звуком до тех пор, пока Вашингтон не выполнит своих обещаний", добавил Железняк.

- Как мы помним, господин Трамп уже объявлял о том, что выводит войска с территории Сирии, но до сих пор этого не случилось, - напомнил он. Напротив, США всячески пытаются закрепиться на Ближнем Востоке, который традиционно считают зоной своих национальных интересов.

Член комитета также прокомментировал демонстративно негативное отношение к президенту США со стороны оппонентов-демократов. Так, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ) после выступления Трампа демонстративно разорвала текст его речи.

Политические противники главы Белого Дома намерены сделать все, чтобы не допустить переизбрания Трампа на новый срок, отметил парламентарий. "При этом очевидно, что голосование по импичменту президенту обречено на провал", - добавил Железняк.