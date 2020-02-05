Новости

В Мурманске замдиректора фирмы стройконтроля заподозрили в подкупе 13:28
Назван первый климатический рекорд 2020 года 13:28
В Петербурге представили "Карты катастроф" и историю борьбы с эпидемиями 13:25
В Тюмени врачи "уложили" на место спинной мозг младенца 13:24
В Прикамье родители укушенной собакой девочки получат 40 тысяч рублей 13:20
Астрофизики нашли разгадку необычайного взрыва в космосе 13:19
В Осетии олимпийскую чемпионку назначили замминистра спорта 13:11
Водоснабжение Симферополя ограничат с 10 февраля 13:01
Новый ВАЗ-21099 выставили на продажу в Казахстане. За миллион рублей 13:01
БелАЗ представит в Москве новую технику для аэропортов 13:00
В Москве открылась выставка, посвященная Валааму 13:00
Китайские рабочие продолжают строить метро в Москве в обычном режиме 12:59
Станцию метро "Смоленская" закроют на ремонт 12:55
В посольстве РФ рассказали о 24 россиянах на борту лайнера с коронавирусом 12:53
В Липецкой области избиение школьницы сняли на видео 12:52
Британские ученые назвали десять самых красивых мужчин Земли 12:49
Второй военно-транспортный самолет доставил еще 64-х россиян из Уханя 12:37
ЦИК передал освободившийся мандат депутата от КПРФ 12:35
Никас Сафронов приедет в Могилев с персональной выставкой 12:34
Уральский препарат против коронавируса испытают в Китае 12:34
В Госдуме оценили речь Трампа перед Конгрессом 12:25
Капитана Марвел потребовали сделать чернокожей лесбиянкой 12:21
Депутатский мандат врио главы Чувашии перешел Игорю Молякову 12:17
Минсельхоз опроверг информацию о возможном дефиците чеснока в России 12:15
Минфин снизит покупки иностранной валюты в резервы 12:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
05.02.2020 12:25
Рубрика: Власть

В Госдуме оценили речь Трампа перед Конгрессом

Текст: Татьяна Замахина
Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк поделился выводами о речи президента США Дональда Трампа перед Конгрессом, а также предрек провал импичмента.

Напомним, что Трамп выступил со своим уже третьим обращением о положении дел в стране. Речь была ориентирована на грядущие президентские выборы.

Железняк, комментируя речь журналистам, заметил, что президент США "очень гордится постоянно растущими военными расходами, мечтает высадить на Луне американскую женщину-астронавта и покорить Марс".

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Косачев: Трамп гордо выдал свои провалы за достижения и прорывы

- А главное - намерен и дальше поддерживать в разных странах "цветные революции", бороться с "неугодными" США властями суверенных стран и продолжать грубое давление на партнеров для заключения наиболее выгодных торговых сделок, - отметил политик.

Он выделил заявление президента США о намерении прекратить участие американских солдат в военных действиях на Ближнем Востоке. Однако эти слова останутся "пустым звуком до тех пор, пока Вашингтон не выполнит своих обещаний", добавил Железняк.

- Как мы помним, господин Трамп уже объявлял о том, что выводит войска с территории Сирии, но до сих пор этого не случилось, - напомнил он. Напротив, США всячески пытаются закрепиться на Ближнем Востоке, который традиционно считают зоной своих национальных интересов.

Член комитета также прокомментировал демонстративно негативное отношение к президенту США со стороны оппонентов-демократов. Так, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ) после выступления Трампа демонстративно разорвала текст его речи.

Политические противники главы Белого Дома намерены сделать все, чтобы не допустить переизбрания Трампа на новый срок, отметил парламентарий. "При этом очевидно, что голосование по импичменту президенту обречено на провал", - добавил Железняк.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Процедура импичмента Дональда Трампа

Главное сегодня

Впервые за девять лет Россия вернула больше кредитов, чем выдала
Минфин снизит покупки иностранной валюты в резервы
Минсельхоз опроверг информацию о возможном дефиците чеснока в России
Военные привезли 80 россиян из Уханя
Завершены госиспытания новейшего танка Т-90М "Прорыв"
Стенограмма
Стенограмма
О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
Пенсии
Пенсии
Какие схемы пенсионных накоплений предложат гражданам