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05.02.2020 19:42
Рубрика: Происшествия

В суд направлено дело о крупной взятке бывшего замглавкома Внутренних войск

Текст: Владимир Полетаев

В Московский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу из прокуратуры направлено уголовное дело в отношении бывшего заместителя главкома Внутренних войск МВД России Вячеслава Варчука. Он обвиняется в получении крупной взятки в 139 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Главной военной прокуратуры (ГВП).

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В суд дело ушло с утвержденным Московской городской военной прокуратурой обвинительным заключением. Варчук обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 285 УК РФ - в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, и по части 6 статьи 290 УК РФ - в получении взятки в особо крупном размере. И грозит ему до 15 лет заключения.

Фото: Яна Шамаева/РГ
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Причем это будет уже второй процесс над экс-генералом. И снова за взятку. В прошлом году он был лишен звания генерал-лейтенанта и определен на шестилетний срок в колонию за получение взятки. Как установило следствие, в 2014 году за выделение дополнительных объемов финансирования представитель управления связи ВВ МВД передал заместителю генерала полковнику Александру Костину 11 миллионов рублей. Миллион за посредничество тот оставил себе, а остальные деньги в несколько этапов передал заместителю главкома в его служебном кабинете. Связистам в итоге было обеспечено поступление 250 млн руб.

Признавший свою вину полковник Костин отделался условным сроком. Для Вячеслава Варчука гособвинение затребовало 12 лет и штраф в размере 200 миллионов рублей. Учитывая в том числе состояние здоровья и заслуги перед родиной (генерал был награжден орденом и медалью), суд назначил ему ровно половину запрошенного срока, сократив штраф в десять раз.

Теперь его вернули из колонии в СИЗО, где по решению суда он должен провести два месяца. Известно, что Варчуку по новому делу вменяется взятка в 139 миллионов рублей. Бывший генерал вину не признает.

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