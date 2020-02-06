Бесхозная машина: как законно забрать ее себе

В старых гаражах, которые подлежат сносу, порой находятся настоящие раритеты - "Победы", "Москвичи", "Волги", которым несколько десятков лет, но они в приличном состоянии. Бывает так, что автомобили оказываются никому не нужны: владельцы умерли, а родственников нет. Бесхозную ретро-машину можно при желании забрать себе.

Как уточнила адвокат, член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина, с которой проконсультировался aif.ru, первый шаг - написать в ГИБДД заявление о найденном автомобиле. До разрешения всех юридических вопросов храниться он может либо у потенциального нового владельца, либо в полиции. Далее хозяина находки разыскивают по имеющимся базам данных. Спустя полгода ГИБДД предоставляет соответствующие данные. Если автомобиль не числится в угоне и юридически является чистым - то есть, владелец умер, а наследников нет, можно идти дальше.

Адвокаты помогут составить гражданский иск в суд с требованием признать машину "бесхозяйной вещью". Это понятие, как уточняет юрист, определяет статья 225 Гражданского кодекса РФ: "Вещь, которая не имеет собственника, либо собственник которой неизвестен, либо собственник которой отказался от права собственности на эту вещь".

Статья 228 ГК РФ предусматривает, что "если в течение шести месяцев с момента заявления о находке в полицию или в орган местного самоуправления лицо, управомоченное получить найденную вещь, не будет установлено, нашедший приобретает право собственности на нее".

Соответственно, после того, как решение суда о признании автомобиля "безхозяйной вещью" вступит в силу, его можно зарегистрировать на себя. Если же за полгода ГИБДД найдет-таки наследника, который решит вступить в свои права, выход будет только один - выкупить автомобиль у него.

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