Блогер нашел раритетный мотоцикл, простоявший в упаковке 30 лет

Блогер Roma Urraco рассказал на своем YouTube-канале об уникальной находке.

В украинском городе Николаеве он обнаружил абсолютно новый мотоцикл "Восход-3М-01", простоявший в гараже в заводской упаковке без движения почти 30 лет.

"Это 100-процентная капсула времени", - поделился эмоциями блогер.

Транспортное средство было выпущено в 1993 году. Мотоцикл доставили в деревянном ящике, в которой он в свое время продавался в магазине "Спорттовары". Его пробег - 2,7 километра: как уточнил блогер, это калибровочные данные, с ними "Восход" пришел с завода. К мотоциклу даже так и не прикрутили руль, а на ободах колес и прочих металлических деталях сохранился заводской масляный консервант.

Модель производили с 1991 года. Мотоцикл оснащали 175-кубовым двигателем мощностью 14 л.с. "Восход" разгонялся до 105 километров в час. В 1991 году такой мотоцикл стоил 1300 рублей, а владельцу этого раритета он, судя по документам, достался за 9,5 миллионов украинских карбованцев.

Ранее стало известно, что на продажу выставили очень редкий экземпляр - дизельную "Волгу" ГАЗ-21.