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06.02.2020 19:07
Рубрика: В мире

Япония не пустит к своим берегам лайнер Westerdam из-за коронавируса

Текст: Александр Ленин (Токио)

Японские власти из-за угрозы распространения коронавируса 2019-nCoV намерены запретить приближение к берегам страны круизного лайнера Westerdam, который в настоящее время следует из Гонконга к японским островам.

Экипажу предложат взять обратный курс, передает агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники. Находящимся на борту японцам рекомендуют вернуться на родину воздушным транспортом.

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Ожидалось, что туристическое судно Westerdam 7 февраля сделает остановку у японского острова Исигаки, после чего направится к заливу Хаката (префектура Фукуока) и поселку Симидзу (префектура Сидзуока). Конечным пунктом должен был стать город Йокогама.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ 6 февраля провел экстренное заседание Совета национальной безопасности, на котором было принято решение запретить иностранным гражданам с лайнера Westerdam сходить на берег в японских портах.

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Добавим, что в настоящее время целая операция развернулась вокруг другого круизного лайнера Diamond Princess. Судно встало на якорь у японского порта Йокогама. На его борту обнаружено двадцать человек, инфицированных новым коронавирусом.

Заболевших в срочном порядке эвакуировали и развезли по разным больницам префектуры Канагава. Остальным пассажирам запретили без лишней надобности покидать каюты. Людей небольшими группами в масках выводят на свежий воздух. К снабжению туристов питьевой водой, продуктами питания и необходимыми медикаментами привлечены служащие Сил самообороны Японии.

По данным посольства РФ в Японии, на борту Diamond Princess находятся 24 россиянина. Среди них заболевших коронавирусом 2019-nCoV не значится.

В мире Восточная Азия Япония Распространение нового коронавируса

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