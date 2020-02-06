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06.02.2020 01:39
Рубрика: В мире

МИД РФ рассказал о ситуации с заболеванием коронавирусом у дипломатов

Текст: Константин Волков

В настоящее время в Китае по линии МИД и РФ и других российских государственных органов находятся примерно одна тысяча человек, включая членов семей работников. Плановая ротация осуществляется в штатном режиме. Об этом говорится в документе МИД РФ, находящемся в распоряжении "РГ".

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При этом внешние контакты сотрудников российских загранучреждений в Китае существенно ограничены. Временно приостановлен и доступ на территорию посольства России в КНР посторонних для посещения обычно открытых объектов (школа и православный храм-музей).

Случаев заболевания коронавирусом среди сотрудников российских загранучреждений и членов их семей не обнаружено. Но на всякий случай всем им настоятельно рекомендовано соблюдать профилактические ограничения.

"Возвращающиеся в Россию сотрудники, как и остальные россияне, проходят в аэропорту все установленные профилактические процедуры. Никакого особого карантина в МИД РФ не предусмотрено", - говорится в документе.

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