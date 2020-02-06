Новый Renault Duster: внешность "европейца" и мультимедиа от Arkana

Renault Duster для России последний раз был обновлён в 2015 году. И вряд ли спустя столько лет компания решит обойтись малой кровью. Ожидаем, что кроссовер сменит поколение, а не пройдёт через рестайлинг. И то, как может выглядеть Duster для российского рынка, показывает бразильская спецификация модели, первые фото которой компания опубликовала.

Предсказуемо, что в Бразилии будут продавать Duster с внешностью кроссовера второго поколения, которое появилось в Европе три года назад. Единственное отличие - два дополнительных "глазка" противотуманных фар на уровне номерного знака. Идея не нова: мы такое видели уже на спецверсии Dakar II, вышедшей на рынок в 2017 году.

Кстати, заднюю часть на снимках не показали… Интрига?

Гораздо интереснее внутри: архитектура передней панели повторяет версию Renault Duster для рынка ОАЭ. Отличие заключается в мультимедиа с большим экраном. Да, именно такой ставят на наш Renault Arkana.

Причём новому Renault Duster прочат в гамму аркановский турбомотор 1,3 литра, который заменит двухлитровый "атмосферник".

Новинку презентуют в марте. Как долго ждать смены поколения нашему "ветерану" бездорожья, пока неизвестно.

Ранее "РГ" рассказывала, что спрос на Renault Duster в России превзошёл предложение: кроссоверы оказались в дефиците.