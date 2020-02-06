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06.02.2020 09:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК и УМВД Приморья опровергли задержание полицейского за убийство

Текст: Анна Бондаренко

Следственное управление СК РФ по Приморскому краю и пресс-служба Управления МВД России опровергли информацию о задержании начальника уголовного розыска по Хасанскому району по подозрению в убийстве.

"Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю заявляет о том, что распространенные в СМИ сведения о задержании начальника уголовного розыска ОМВД по Хасанскому району по подозрению в совершении особо тяжкого преступления против личности не соответствует действительности", - говорится в сообщении регионального СК.

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Пресс-служба УМВД также разместила на своем портале информацию, где отмечается:  "задержания вышеуказанного сотрудника не производилось. В настоящий момент полицейский находится в очередном отпуске".

Ранее информагентства сообщили о том, что за убийство атамана местного казачьего объединения якобы задержан полицейский.

Напомним, что 27 ноября 2019 года в селе Барабаш Хасанского района возле дома по улице Центральной обнаружили тело 37-летнего мужчины с огнестрельным ранением. Убитый был атаманом хутора "Барабашевский" Владивостокского городского казачьего общества "Войско Уссурийских казаков".

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